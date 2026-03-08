Ekströms dubbel bakom IK Götas seger mot Nyköping

IK Göta vann med 6–2 mot Nyköping

IK Götas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliwer Ekström gjorde två mål för IK Göta

IK Göta vann mot gästande Nyköping i U18 allettan östra fortsättningsserie med 6–2 på söndagen.

Segern var IK Götas fjärde på de senaste fem matcherna.

Adam Belmonte blev matchvinnare

Nyköping tog ledningen i början av första perioden genom Zach Rohdin.

IK Göta kvitterade till 1–1 genom Oliwer Ekström med 4.26 kvar att spela.

Nyköping gjorde 1–2 genom Theo Grönqvist efter 16.50 i matchen.

Efter 3.28 i andra perioden kvitterade IK Göta genom Melvin Lindgren efter förarbete av Jasper Carlsson och Adam Belmonte. IK Göta gjorde också 3–2 efter 13.24 i andra perioden när Adam Belmonte slog till framspelad av Axel Rinman och Melvin Lindgren.

Även i tredje perioden var IK Göta starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Hugo Karlsson, Elias Hedman och Oliwer Ekström och avgjorde matchen.

Adam Belmonte och Melvin Lindgren gjorde ett mål och två assist var för IK Göta.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Nyköpings SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IK Göta vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

IK Göta–Nyköping 6–2 (1–2, 2–0, 3–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (4.38) Zach Rohdin (Zsombor Kovacs), 1–1 (15.34) Oliwer Ekström (Axel Rinman, Adam Belmonte), 1–2 (16.50) Theo Grönqvist (Eddie Jupiter, Isak Wahnström).

Andra perioden: 2–2 (23.28) Melvin Lindgren (Jasper Carlsson, Adam Belmonte), 3–2 (33.24) Adam Belmonte (Axel Rinman, Melvin Lindgren).

Tredje perioden: 4–2 (42.27) Hugo Karlsson (Robin Brattberger), 5–2 (57.37) Elias Hedman, 6–2 (59.01) Oliwer Ekström (Melvin Lindgren, Leon Lundström-Stålbrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 4-0-1

Nyköping: 1-2-2