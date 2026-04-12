Efterlängtad seger för Vancouver – bröt förlustsviten mot San Jose

Vancouver segrade – 4–3 efter straffar

Linus Karlsson matchvinnare för Vancouver

Tredje förlusten i följd för San Jose

Vancouver har haft en tung period med fyra förluster i rad i NHL. Men borta mot San Jose bröts den sviten. Det blev 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar i matchen i SAP Center at San Jose.

Anaheim Ducks nästa för Vancouver

San Jose tog ledningen efter 16.19 genom Igor Chernyshov på pass av Macklin Celebrini.

Vancouver kvitterade till 1–1 genom Marco Rossi assisterad av Vittorio Mancini i början av andra perioden.

San Jose tog ledningen på nytt genom Tyler Toffoli på pass av Sam Dickinson och Michael Misa efter 9.02 i andra perioden.

Vancouver kvitterade till 2–2 genom Jake DeBrusk med 2.23 kvar att spela av perioden.

12.44 in i tredje perioden fick Igor Chernyshov utdelning återigen på pass av Macklin Celebrini och Dmitrij Orlov och gav laget ledningen. 17.00 in i perioden slog Teddy Blueger till framspelad av Linus Karlsson och kvitterade.

Vancouvers Linus Karlsson satte den avgörande straffen för gästerna.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har San Jose Sharks vunnit.

San Jose tar sig an Nashville i nästa match borta tisdag 14 april 02.00. Vancouver möter Anaheim Ducks borta måndag 13 april 02.00.

San Jose–Vancouver 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (16.19) Igor Chernyshov (Macklin Celebrini).

Andra perioden: 1–1 (25.56) Marco Rossi (Vittorio Mancini), 2–1 (29.02) Tyler Toffoli (Sam Dickinson, Michael Misa), 2–2 (37.37) Jake DeBrusk (Filip Hronek, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 3–2 (52.44) Igor Chernyshov (Macklin Celebrini, Dmitrij Orlov), 3–3 (57.00) Teddy Blueger (Linus Karlsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Linus Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 1-1-3

Vancouver: 1-0-4

Nästa match:

San Jose: Nashville Predators, borta, 14 april 02.00

Vancouver: Anaheim Ducks, borta, 13 april 02.00