Efterlängtad seger för SSK – steg åt rätt håll mot AIK

Seger för SSK med 3–1 mot AIK

Carter Ashton avgjorde för SSK

Andra förlusten i rad för AIK

SSK har haft en tung period med fyra förluster i rad i hockeyallsvenskan. Men hemma mot AIK bröts den tunga sviten. Det blev 3–1 (3–1, 0–0, 0–0) i matchen i Scaniarinken.

Västerås nästa för SSK

SSK tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 36 sekunder genom Niklas Arell och gick upp till 2–0. AIK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade SSK dock gjort 3–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden blev mållös och SSK höll i sin 3–1-ledning och vann.

SSK har en seger och fyra förluster och 8–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har tre vinster och två förluster och 17–14 i målskillnad.

Onsdag 29 oktober 19.00 möter SSK Västerås borta i ABB Arena Nord medan AIK spelar borta mot Modo Hockey.

SSK–AIK 3–1 (3–1, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (0.36) Niklas Arell (Viktor Liljegren, Måns Lindbäck), 2–0 (15.29) Carter Ashton (Brett Stapley, Albin Carlson), 2–1 (19.04) Scott Pooley (Daniel Ljungman, Simon Åkerström), 3–1 (19.35) Sebastian Dyk (Felix Öhrqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-1-3

AIK: 3-0-2

Nästa match:

SSK: Västerås IK, borta, 29 oktober

AIK: Modo Hockey, borta, 29 oktober