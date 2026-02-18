Efterlängtad seger för SK Lejon U18 – bröt förlustsviten mot Umeå Hockeyklubb U18

SK Lejon U18 vann med 3–2 mot Umeå Hockeyklubb U18

Ville Parpala avgjorde för SK Lejon U18

Vännäs U18 nästa motstånd för Umeå Hockeyklubb U18

SK Lejon U18 har haft en tuff period med fem raka förluster i U18 regional norr fortsättning vår herr. Men borta mot Umeå Hockeyklubb U18 bröts den tuffa sviten. Det blev 2–3 (0–1, 1–0, 1–2) i matchen i Visionite Arena.

Ville Parpala slog till 18.24 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Piteå Hockey U18 nästa för SK Lejon U18

Milton Linder gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter 17 minuters spel efter förarbete från Ville Parpala och Pontus Karbin.

Efter 18.57 i andra perioden nätade Olle Lidman framspelad av Oscar Grundberg och Leon Vestin och kvitterade för Umeå Hockeyklubb U18.

SK Lejon U18 tog ledningen på nytt genom Ludvig Eklund efter 11.56 i tredje perioden.

Umeå Hockeyklubb U18 kvitterade till 2–2 genom Leon Vestin efter 12.29 av perioden.

SK Lejon U18 kunde dock avgöra till 2–3 med 1.36 kvar av matchen genom Ville Parpala.

När lagen senast möttes vann Lejon med 5–2.

Nästa motstånd för Umeå Hockeyklubb U18 är Vännäs U18. Lagen möts tisdag 24 februari 19.30 i Vännäs Ishall. SK Lejon U18 tar sig an Piteå Hockey U18 hemma onsdag 25 februari 19.15.

Umeå Hockeyklubb U18–SK Lejon U18 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (17.11) Milton Linder (Ville Parpala, Pontus Karbin).

Andra perioden: 1–1 (38.57) Olle Lidman (Oscar Grundberg, Leon Vestin).

Tredje perioden: 1–2 (51.56) Ludvig Eklund (Edward Nilsson), 2–2 (52.29) Leon Vestin (Oscar Grundberg), 2–3 (58.24) Ville Parpala.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

SK Lejon U18: 1-0-4

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Vännäs HC, borta, 24 februari 19.30

SK Lejon U18: Piteå HC, hemma, 25 februari 19.15