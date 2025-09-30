Efterlängtad seger för Örebro Hockey – steg åt rätt håll mot Djurgården

Örebro Hockey segrade – 4–3 mot Djurgården

Glenn Gustafsson matchvinnare för Örebro Hockey

Fyra raka mål för Örebro Hockey

Örebro Hockey har haft en tung period med fem förluster i rad i SHL. Men hemma mot Djurgården bröts den tunga sviten. Det blev 4–3 (0–1, 2–0, 2–2) i matchen i Behrn Arena.

Malmö nästa för Örebro Hockey

Djurgården tog ledningen efter 8.21, genom Charles Hudon. David Quenneville och Patrik Karlkvist såg till att Örebro Hockey vände till ledning med 2–1. Örebro Hockey gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Sean Malone och Glenn Gustafsson. Målen punkterade matchen.

Joseph Laleggia och Philip Holm reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 4–3 kom inte Djurgården.

Det här var Örebro Hockeys andra uddamålsseger den här säsongen.

I nästa match möter Örebro Hockey Malmö borta och Djurgården möter Rögle hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.00.

Örebro Hockey–Djurgården 4–3 (0–1, 2–0, 2–2)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (8.21) Charles Hudon.

Andra perioden: 1–1 (24.16) David Quenneville (Patrik Puistola, Linus Arnesson), 2–1 (34.54) Patrik Karlkvist (Patrik Puistola, Peetro Seppälä).

Tredje perioden: 3–1 (42.42) Sean Malone (Liam Danielsson, David Quenneville), 4–1 (42.53) Glenn Gustafsson (Christopher Mastomäki, Luke Martin), 4–2 (46.35) Joseph Laleggia (Victor Eklund), 4–3 (59.58) Philip Holm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-1-3

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

Örebro Hockey: IF Malmö Redhawks, borta, 2 oktober

Djurgården: Rögle BK, hemma, 2 oktober