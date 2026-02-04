Efterlängtad seger för Norrtälje – bröt förlustsviten mot Wings Arlanda

Norrtälje vann med 4–3 efter straffar

Emil Carlqvist matchvinnare för Norrtälje

Femte förlusten i rad för Wings Arlanda

Norrtälje har haft en tung period med fyra förluster i rad i hockeyettan norra. Men hemma mot Wings Arlanda bröts den sviten. Det blev 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen i Roslagens Sparbank Arena.

Bodens HF nästa för Norrtälje

Carl Leijon gjorde 1–0 till Norrtälje efter tio minuters spel efter förarbete från Vladimir Chetverikov och Erik Andersson. Wings Arlanda kvitterade till 1–1 efter 14.20 genom Valther Vannar på passning från Casper Löfström och Viktor Greveback.

Efter 6.24 i andra perioden gjorde Norrtälje 2–1 genom Oliver Ödman-Hadzinikolic.

Därefter fixade Wings Arlandas Viktor Pahlén och Oscar Sarhus att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Norrtälje kvitterade till 3–3 genom Calle Dahlin.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Norrtälje vann straffläggningen efter att Emil Carlqvist satt den avgörande straffen.

Norrtälje har en seger och fyra förluster och 9–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wings Arlanda har fem förluster och 9–23 i målskillnad.

För Norrtälje gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 18:e plats.

Norrtälje möter Bodens HF i nästa match borta lördag 7 februari 16.00. Wings Arlanda möter samma dag Hudiksvall hemma.

Norrtälje–Wings Arlanda 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (10.42) Carl Leijon (Vladimir Chetverikov, Erik Andersson), 1–1 (14.20) Valther Vannar (Casper Löfström, Viktor Greveback).

Andra perioden: 2–1 (26.24) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Melin, Olle Fagerström), 2–2 (30.15) Oscar Sarhus, 2–3 (34.46) Viktor Pahlén (Rasmus Larsson, William Gustavsson), 3–3 (38.54) Calle Dahlin (Oliver Ödman-Hadzinikolic).

Straffar: 4–3 (65.00) Emil Carlqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Wings Arlanda: 0-1-4

Nästa match:

Norrtälje: Bodens HF, borta, 7 februari 16.00

Wings Arlanda: Hudiksvalls HC, hemma, 7 februari 16.00