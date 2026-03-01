Efterlängtad seger för New Jersey – steg åt rätt håll mot St Louis

New Jersey vann med 3–1 mot St Louis

Dougie Hamilton avgjorde för New Jersey

Seger nummer 29 för New Jersey

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för New Jersey i NHL. Men borta mot St Louis bröts den tunga sviten. Det blev 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) i matchen i Enterprise Center.

St Louis–New Jersey – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

5.37 in i andra perioden gjorde New Jersey 1–0. Målskytt var Timo Meier på pass av Brett Pesce och Luke Hughes. Efter 19.44 i andra perioden nätade Dougie Hamilton på pass av Jack Hughes och Jacob Markström och gjorde 0–2.

Pavel Butjnevitj stod för målet när St Louis reducerade till 1–2 med 1.18 kvar att spela efter förarbete av Pius Suter. Mer än så blev det dock inte för St Louis. New Jersey punkterade matchen med ett 1–3-mål med fem sekunder kvar att spela genom Nico Hischier efter pass från Jesper Bratt och Connor Brown. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att St Louis är kvar på åttonde och sista plats i Central division och New Jersey stannar på sjunde plats, i Metropolitan division.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey med 3–2 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för St Louis är Minnesota. Lagen möts söndag 1 mars 23.00 i Grand Casino Arena. New Jersey tar sig an Florida hemma onsdag 4 mars 01.00.

St Louis–New Jersey 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 0–1 (25.37) Timo Meier (Brett Pesce, Luke Hughes), 0–2 (39.44) Dougie Hamilton (Jack Hughes, Jacob Markström).

Tredje perioden: 1–2 (58.42) Pavel Butjnevitj (Pius Suter), 1–3 (59.55) Nico Hischier (Jesper Bratt, Connor Brown).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 1-0-4

New Jersey: 1-0-4

Nästa match:

St Louis: Minnesota Wild, borta, 1 mars 23.00

New Jersey: Florida Panthers, hemma, 4 mars 01.00