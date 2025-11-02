Efterlängtad seger för Minnesota – bröt förlustsviten mot Vancouver
- Minnesota-seger med 5–2 mot Vancouver
- Vincent Hinostroza avgjorde för Minnesota
- Minnesota gjorde tre raka mål
Minnesota har haft en tung period med fem förluster i rad i NHL. Men hemma mot Vancouver bröts den tunga sviten. Det blev 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) i matchen i Xcel Energy Center.
Nashville nästa för Minnesota
Vladimir Tarasenko gjorde 1–0 till Minnesota efter 15.53 framspelad av Joel Eriksson Ek och Matt Boldy. Vancouver kvitterade till 1–1 genom Drew O’Connor i början av andra perioden i andra perioden.
Efter 13.48 gjorde Minnesota 2–1 genom Marco Rossi. Minnesota tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.20 genom Vincent Hinostroza och gick upp till 4–1 innan Vancouver svarade.
Slutresultatet blev 5–2 i Minnesotas favör.
Minnesotas Vladimir Tarasenko stod för ett mål och två assists.
I nästa match möter Minnesota Nashville hemma på onsdag 5 november 02.00. Vancouver möter Nashville tisdag 4 november 02.30 borta.
Minnesota–Vancouver 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)
NHL, Xcel Energy Center
Första perioden: 1–0 (15.53) Vladimir Tarasenko (Joel Eriksson Ek, Matt Boldy).
Andra perioden: 1–1 (25.34) Drew O’Connor (Mackenzie Maceachern, Aatu Raty), 2–1 (33.48) Marco Rossi (Marcus Johansson, Vladimir Tarasenko).
Tredje perioden: 3–1 (44.20) Vincent Hinostroza (Jonas Brodin), (Joel Eriksson Ek, Vladimir Tarasenko), 4–2 (47.10) Drew O’Connor (Aatu Raty), 5–2 (56.43) Ryan Hartman (Vincent Hinostroza).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Minnesota: 1-2-2
Vancouver: 2-0-3
Nästa match:
Minnesota: Nashville Predators, hemma, 5 november
Vancouver: Nashville Predators, borta, 4 november
Den här artikeln handlar om: