Efterlängtad seger för Minnesota – bröt förlustsviten mot Vancouver

Minnesota-seger med 5–2 mot Vancouver

Vincent Hinostroza avgjorde för Minnesota

Minnesota gjorde tre raka mål

Minnesota har haft en tung period med fem förluster i rad i NHL. Men hemma mot Vancouver bröts den tunga sviten. Det blev 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) i matchen i Xcel Energy Center.

Nashville nästa för Minnesota

Vladimir Tarasenko gjorde 1–0 till Minnesota efter 15.53 framspelad av Joel Eriksson Ek och Matt Boldy. Vancouver kvitterade till 1–1 genom Drew O’Connor i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 13.48 gjorde Minnesota 2–1 genom Marco Rossi. Minnesota tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.20 genom Vincent Hinostroza och gick upp till 4–1 innan Vancouver svarade.

Slutresultatet blev 5–2 i Minnesotas favör.

Minnesotas Vladimir Tarasenko stod för ett mål och två assists.

I nästa match möter Minnesota Nashville hemma på onsdag 5 november 02.00. Vancouver möter Nashville tisdag 4 november 02.30 borta.

Minnesota–Vancouver 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (15.53) Vladimir Tarasenko (Joel Eriksson Ek, Matt Boldy).

Andra perioden: 1–1 (25.34) Drew O’Connor (Mackenzie Maceachern, Aatu Raty), 2–1 (33.48) Marco Rossi (Marcus Johansson, Vladimir Tarasenko).

Tredje perioden: 3–1 (44.20) Vincent Hinostroza (Jonas Brodin), (Joel Eriksson Ek, Vladimir Tarasenko), 4–2 (47.10) Drew O’Connor (Aatu Raty), 5–2 (56.43) Ryan Hartman (Vincent Hinostroza).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-2-2

Vancouver: 2-0-3

Nästa match:

Minnesota: Nashville Predators, hemma, 5 november

Vancouver: Nashville Predators, borta, 4 november