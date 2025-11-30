Efterlängtad seger för Ludvika/Smedjebacken – steg åt rätt håll mot Orsa

Ludvika/Smedjebacken vann med 7–4 mot Orsa

Hilding Malmkvist tvåmålsskytt för Ludvika/Smedjebacken

Melker Anulf avgjorde för Ludvika/Smedjebacken

Ludvika/Smedjebacken har haft en tuff period med fem raka förluster i U18 division 1 västra B herr. Men borta mot Orsa bröts den tunga sviten. Det blev 4–7 (1–2, 2–2, 1–3) i matchen i Orsa Ishall.

Hilding Malmkvist med två mål för Ludvika/Smedjebacken

Ludvika/Smedjebacken dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Ludvika/Smedjebacken stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–4 till 3–7.

William Enlund reducerade förvisso men närmare än 4–7 kom inte Orsa. Ludvika/Smedjebacken tog därmed en säker seger.

Hilding Malmkvist gjorde två mål för Ludvika/Smedjebacken och spelade fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Orsa IK med 8–4.

Orsa tar sig an Malung i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Ludvika/Smedjebacken möter samma dag 19.30 Avesta hemma.

Orsa–Ludvika/Smedjebacken 4–7 (1–2, 2–2, 1–3)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (7.39) Hilding Malmkvist (Edvin Forsman, Loke Jepsen), 1–1 (12.03) Ludwig Grudd (Oscar Ytterbring, Leon Tångring), 1–2 (14.54) Andreas Lundgren Andersson.

Andra perioden: 1–3 (20.20) Hilding Malmkvist (Lucas Silvennoinen), 2–3 (35.28) John Jernberg (Oscar Ytterbring, Alvin Palmestedt), 2–4 (38.11) Elliot Eriksson (Edvin Forsman, Loke Jepsen), 3–4 (39.34) Elias Holmgren (William Enlund, Harry Bogg).

Tredje perioden: 3–5 (40.17) Melker Anulf (Hilding Malmkvist, Lucas Silvennoinen), 3–6 (41.30) Hannes Lind (Ludvig Nilsson), 3–7 (57.35) Oliver Härdin, 4–7 (59.23) William Enlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 1-0-4

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Nästa match:

Orsa: Malungs IF, borta, 4 december

Ludvika/Smedjebacken: Avesta BK, hemma, 4 december