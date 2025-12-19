Efterlängtad seger för Los Angeles – bröt förlustsviten mot Tampa Bay

Los Angeles vann med 2–1 mot Tampa Bay

Adrian Kempe gjorde två mål för Los Angeles

Tredje raka nederlaget för Tampa Bay

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Los Angeles i NHL. Men borta mot Tampa Bay bröts den tuffa sviten. Det blev 1–2 (1–0, 0–2, 0–0) i matchen i Benchmark International Arena.

Tampa Bay–Los Angeles – mål för mål

Tampa Bay tog ledningen efter tolv minuter genom Oliver Bjorkstrand efter pass från Anthony Cirelli och Jake Guentzel.

Efter 5.21 i andra perioden nätade Adrian Kempe framspelad av Anze Kopitar och Corey Perry och kvitterade för Los Angeles.

Adrian Kempe gjorde dessutom 1–2 efter 15.58. Därmed hade laget vänt matchen.

I tredje perioden höll Los Angeles i sin 2–1-ledning och vann.

Lagen möts på nytt i Crypto.com Arena den 2 januari.

I nästa match möter Tampa Bay Carolina hemma på söndag 21 december 01.00. Los Angeles möter Columbus tisdag 23 december 04.00 hemma.

Tampa Bay–Los Angeles 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (12.54) Oliver Bjorkstrand (Anthony Cirelli, Jake Guentzel).

Andra perioden: 1–1 (25.21) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Corey Perry), 1–2 (35.58) Adrian Kempe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-1-2

Los Angeles: 1-2-2

Nästa match:

Tampa Bay: Carolina Hurricanes, hemma, 21 december 01.00

Los Angeles: Columbus Blue Jackets, hemma, 23 december 04.00