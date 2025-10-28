Efterlängtad seger för Leksand – bröt förlustsviten mot Malmö

Leksand vann med 3–0 mot Malmö

Oskar Lang avgjorde för Leksand

Åttonde förlusten i följd för Malmö

Det har varit en tung period med sex förluster i rad för Leksand i SHL. Men hemma mot Malmö bröts den tunga sviten. Det blev 3–0 (1–0, 2–0, 0–0) i matchen i Tegera Arena.

Resultatet innebär att Malmö nu har åtta förluster i rad.

Leksand–Malmö – mål för mål

Oskar Lang gjorde 1–0 till Leksand efter 17 minuters spel på pass av Lukas Vejdemo och Andro Kaderli. Även i andra perioden var Leksand starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Alexander Lundqvist och Nolan Stevens. I tredje perioden höll Leksand i sin 3–0-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Leksand nu ligger på elfte plats. Malmö är på 13:e plats.

Nästa motstånd för Leksand är Färjestad. Malmö tar sig an Timrå IK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 30 oktober 19.00.

Leksand–Malmö 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (17.33) Oskar Lang (Lukas Vejdemo, Andro Kaderli).

Andra perioden: 2–0 (30.26) Alexander Lundqvist (Max Veronneau, Gabriel Fortier), 3–0 (31.26) Nolan Stevens (Peter Cehlarik, Stefan Milosevic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-1-3

Malmö: 0-0-5

Nästa match:

Leksand: Färjestads BK, borta, 30 oktober

Malmö: Timrå IK, hemma, 30 oktober