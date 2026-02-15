Efterlängtad seger för Kils AIK J18 – steg åt rätt håll mot Hudiksvall

Kils AIK J18-seger med 2–0 mot Hudiksvall

Lucas Gadde avgjorde för Kils AIK J18

Hudiksvalls tolfte raka förlust

Kils AIK J18 har haft en tuff period med åtta raka förluster i U18 regional väst fortsättning vår herr. Men borta mot Hudiksvall bröts den sviten. Det blev 0–2 (0–1, 0–1, 0–0) i matchen i Holmen Center.

Resultatet innebär att Hudiksvall nu har tolv förluster i rad.

Hudiksvall–Kils AIK J18 – mål för mål

Lucas Gadde gjorde 1–0 till Kils AIK J18 efter bara 14 sekunder efter förarbete från Oscar Bill och Sigge Kresnik Wiman.

Efter 13.09 i andra perioden slog Oscar Bill till på pass av Lucas Gadde och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev mållös och Kils AIK J18 höll i sin 2–0-ledning och vann.

När lagen möttes senast vann Kil med 4–2.

I nästa match möter Hudiksvall VIK Hockey U18 borta och Kils AIK J18 möter Borlänge hemma. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.00.

Hudiksvall–Kils AIK J18 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (0.14) Lucas Gadde (Oscar Bill, Sigge Kresnik Wiman).

Andra perioden: 0–2 (33.09) Oscar Bill (Lucas Gadde).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Kils AIK J18: 1-0-4

Nästa match:

Hudiksvall: VIK Västerås HK, borta, 19 februari 19.00

Kils AIK J18: Borlänge HF, hemma, 19 februari 19.00