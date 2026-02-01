Efterlängtad seger för Kalix – bröt förlustsviten mot Umeå Hockeyklubb

Kalix vann med 5–3 mot Umeå Hockeyklubb

Rainers Pavlovics gjorde två mål för Kalix

Alexander Burman avgjorde för Kalix

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Kalix i U20 region norr topp 8 herr. Men borta mot Umeå Hockeyklubb bröts den tuffa sviten. Det blev 3–5 (0–0, 0–1, 3–4) i matchen i Nolia Ishall.

Rainers Pavlovics tvåmålsskytt för Kalix

Den första perioden slutade mållös.

15.34 in i andra perioden gjorde Kalix 1–0 genom Tommi Tukia efter förarbete av Alexander Burman och Viggo Brännström.

Kalix startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 0–1 till 0–3. Men Umeå Hockeyklubb svarade och gjorde 2–3.

Därefter var det dock Kalix som avgjorde. Laget gjorde först 2–4 och sen kom också 2–5 med åtta minuter kvar att spela genom Rainers Pavlovics på pass av Max Öjercrantz och Tommi Tukia. Umeå Hockeyklubb hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–5.

Alexander Burman gjorde ett mål för Kalix och två assist.

Kalix ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Umeå Hockeyklubb är på åttonde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Kalix med 4–1.

Lördag 7 februari 17.00 spelar Umeå Hockeyklubb borta mot Östersund. Kalix möter Sunderby hemma i Part Arena torsdag 5 februari 19.30.

Umeå Hockeyklubb–Kalix 3–5 (0–0, 0–1, 3–4)

U20 region norr topp 8 herr, Nolia Ishall

Andra perioden: 0–1 (35.34) Tommi Tukia (Alexander Burman, Viggo Brännström).

Tredje perioden: 0–2 (43.08) Måns Nygård (Alexander Burman, Gustav Sundqvist), 0–3 (45.50) Rainers Pavlovics, 1–3 (49.08) Emil Thelin-Pesämaa (Månz Munter), 2–3 (49.27) Alex Alasaarela (Wille Nilsson, Maximus Fjällby), 2–4 (52.00) Alexander Burman (Zack Lindvall, Gustav Sundqvist), 2–5 (54.04) Rainers Pavlovics (Max Öjercrantz, Tommi Tukia), 3–5 (55.20) Alex Alasaarela (Wilmer Gustavsson, Maximus Fjällby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb: 1-1-3

Kalix: 1-0-4

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb: Östersunds IK, borta, 7 februari 17.00

Kalix: Sunderby SK, hemma, 5 februari 19.30