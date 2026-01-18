Efterlängtad seger för Huddinge IK – bröt förlustsviten mot Linköping HC U18

Huddinge IK segrade – 4–3 efter förlängning

Alexander Hellqvist avgjorde för Huddinge IK

Andra raka nederlaget för Linköping HC U18

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Huddinge IK i U18 Nationell södra herr. Men hemma mot Linköping HC U18 bröts den tuffa sviten. Det blev 4–3 (1–1, 2–0, 0–2, 1–0) efter förlängning i matchen i Björkängshallen.

Alexander Hellqvist slog till 1.43 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Inför matchen hade Huddinge IK fyra raka förluster mot just Linköping HC U18.

Huddinge IK–Linköping HC U18 – mål för mål

Aston Basilius gjorde 1–0 till Huddinge IK efter bara 1.36 efter förarbete av Hugo Kvistlund och Vincent Juhlin. Linköping HC U18 kvitterade när David Huk hittade rätt assisterad av Edwin Lundqvist och Vincent Näsström efter 9.42.

Efter 13.42 i andra perioden slog Theodor Norström till framspelad av Måns Velden och gav Huddinge IK ledningen. Emil Forslund gjorde dessutom 3–1 efter 18.05 på pass av Måns Velden.

7.12 in i tredje perioden nätade Linköping HC U18:s William Boman på pass av Felix Mattsson och Oscar Helmfrid och reducerade. Efter 16.13 slog Lucas Toumeh till framspelad av Ebbe Johansson och Edwin Lundqvist och kvitterade för Linköping HC U18.

Matchvinnare för hemmalaget Huddinge IK blev Alexander Hellqvist som 1.43 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars i Stångebro Ishall.

Lördag 24 januari 12.30 spelar Huddinge IK borta mot Örebro Hockey U18. Linköping HC U18 möter Växjö hemma i Stångebro Ishall torsdag 22 januari 19.00.

Huddinge IK–Linköping HC U18 4–3 (1–1, 2–0, 0–2, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (1.36) Aston Basilius (Hugo Kvistlund, Vincent Juhlin), 1–1 (9.42) David Huk (Edwin Lundqvist, Vincent Näsström).

Andra perioden: 2–1 (33.42) Theodor Norström (Måns Velden), 3–1 (38.05) Emil Forslund (Måns Velden).

Tredje perioden: 3–2 (47.12) William Boman (Felix Mattsson, Oscar Helmfrid), 3–3 (56.13) Lucas Toumeh (Ebbe Johansson, Edwin Lundqvist).

Förlängning: 4–3 (61.43) Alexander Hellqvist (Hugo Christersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 1-0-4

Linköping HC U18: 1-2-2

Nästa match:

Huddinge IK: Örebro HK, borta, 24 januari 12.30

Linköping HC U18: Växjö Lakers HC, hemma, 22 januari 19.00