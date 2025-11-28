Efterlängtad seger för Hisingen – steg åt rätt håll mot Kållered

Seger för Hisingen med 5–0 mot Kållered

Arvid Blackås matchvinnare för Hisingen

Sjunde raka förlusten för Kållered

Hisingen har haft en tung period med fyra förluster i rad i U18 division 1 syd A. Men borta mot Kållered bröts den tuffa sviten. Det blev 0–5 (0–1, 0–3, 0–1) i matchen i Kållereds Ishall.

Kållereds tränare Christian Ohlsson tyckte så här om matchen:

– En svag andra period, där vi förlorar alldeles för många närkamper. Och missar för många markeringar. Idag hade vi inte heller skärpan att få in pucken i mål, trots en del bra lägen. En tung förlust.

Kållered–Hisingen – mål för mål

Arvid Blackås gjorde 1–0 till Hisingen efter 17.16 assisterad av Ludvig Krook och Noah Fredriksson.

Hisingen startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Ludvig Krook, Sebastian Persson och Lucas Stenström.

Olof Lagerlöf också 0–5 efter förarbete av Ludvig Krook och Valle Jonsson efter 4.44 i tredje perioden.

Hisingens Ludvig Krook stod för fyra poäng, varav ett mål.

Med två omgångar kvar är Kållered på sjunde plats i tabellen medan Hisingen är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Kållered SK med 7–3.

I nästa match, söndag 30 november möter Kållered Borås borta i Borås Ishall 14.00 medan Hisingen spelar hemma mot Halmstad J18 18.30.

Kållered–Hisingen 0–5 (0–1, 0–3, 0–1)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (17.16) Arvid Blackås (Ludvig Krook, Noah Fredriksson).

Andra perioden: 0–2 (21.08) Ludvig Krook (Noah Fredriksson, Mateusz Myszka), 0–3 (25.24) Sebastian Persson (Melker Pihlgren, Ludvig Krook), 0–4 (27.57) Lucas Stenström (Hjalmar Kinnander, Sebastian Persson).

Tredje perioden: 0–5 (44.44) Olof Lagerlöf (Ludvig Krook, Valle Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 0-1-4

Hisingen: 1-0-4

Nästa match:

Kållered: Borås HC, borta, 30 november

Hisingen: Halmstad Hammers HC, hemma, 30 november