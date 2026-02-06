Efterlängtad seger för Grästorps IK – steg åt rätt håll mot Nyköping

Grästorps IK segrade – 3–1 mot Nyköping

Grästorps IK:s Johan Ekberg tvåmålsskytt

Rasmus Berntsson avgjorde för Grästorps IK

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Grästorps IK i hockeyettan södra. Men hemma mot Nyköping bröts den sviten. Det blev 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) i matchen i Åse & Viste Arena.

Johan Ekberg gjorde två mål för Grästorps IK

Grästorps IK tog ledningen efter elva minuters spel genom Johan Ekberg framspelad av Anton Kivelä och Rasmus Hultfelt. 1–1 kom efter 12.15 när Hugo Pettersson fick träff efter förarbete från Leo Ekengren och Elias Lustig.

Efter 15.12 i andra perioden nätade Rasmus Berntsson framspelad av Liam Pettersson och gav Grästorps IK ledningen.

12.41 in i tredje perioden nätade Grästorps IK:s Johan Ekberg på nytt på pass av Axel Eriksson och Anton Kivelä och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 28 februari.

Nästa motstånd för Grästorps IK är Hanviken. Lagen möts fredag 13 februari 19.00 i Tyresö Ishall. Nyköping tar sig an Mariestad hemma söndag 8 februari 16.00.

Grästorps IK–Nyköping 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (11.41) Johan Ekberg (Anton Kivelä, Rasmus Hultfelt), 1–1 (12.15) Hugo Pettersson (Leo Ekengren, Elias Lustig).

Andra perioden: 2–1 (35.12) Rasmus Berntsson (Liam Pettersson).

Tredje perioden: 3–1 (52.41) Johan Ekberg (Axel Eriksson, Anton Kivelä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-1-3

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Grästorps IK: Hanvikens SK, borta, 13 februari 19.00

Nyköping: Mariestad BoIS HC, hemma, 8 februari 16.00