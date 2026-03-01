Efterlängtad seger för Gislaveds SK U18 – bröt förlustsviten mot Nässjö

Seger för Gislaveds SK U18 med 7–4 mot Nässjö

Christoffer Torell gjorde tre mål för Gislaveds SK U18

Sixten Bjurbäck matchvinnare för Gislaveds SK U18

Gislaveds SK U18 har haft en tuff period med åtta raka förluster i U18 division 1 syd B vår. Men borta mot Nässjö bröts den sviten. Det blev 4–7 (1–1, 2–3, 1–3) i matchen i Höglandsrinken.

Resultatet innebär att Nässjö nu har sex förluster i rad.

Christoffer Torell tremålsskytt för Gislaveds SK U18

Christoffer Torell gjorde 1–0 till Gislaveds SK U18 efter 7.27 efter förarbete från Sigge Bjelke och Wilmer Bjelke. Nässjö kvitterade genom Simon Ljungqvist på passning från Adam Rooth och Rasmus Stoméus efter 14.23.

I andra perioden var det Gislaveds SK U18 som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 7–4.

Christoffer Torell gjorde tre mål för Gislaveds SK U18 och spelade fram till två mål, Sigge Bjelke hade fyra assists och Wilmer Bjelke hade tre assists.

Med två omgångar kvar är Nässjö på sjätte plats i tabellen medan Gislaveds SK U18 är på sjunde plats. Noteras kan att Nässjö sedan den 31 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Gislaveds SK vann de två första mötena. Nässjö HC vann senast lagen möttes.

Nässjö möter Mjölby i nästa match hemma torsdag 5 mars 19.00. Gislaveds SK U18 möter samma dag Boro/Vetlanda J18 hemma.

Nässjö–Gislaveds SK U18 4–7 (1–1, 2–3, 1–3)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (7.27) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 1–1 (14.23) Simon Ljungqvist (Adam Rooth, Rasmus Stoméus).

Andra perioden: 1–2 (24.28) Christoffer Torell (Wilmer Bjelke, Sigge Bjelke), 2–2 (29.52) Robin Paulin (Viggo Svärd Sandelius), 2–3 (35.35) Sanny Hoffrén (Christoffer Torell, Sigge Bjelke), 2–4 (35.55) Amaury Sarzier (Alexander Aune), 3–4 (38.22) William Svärd (Viggo Svärd Sandelius, Kalle Westerström).

Tredje perioden: 4–4 (42.37) Dennis Svahn (Tim Ahl), 4–5 (42.58) Sixten Bjurbäck, 4–6 (50.49) Christoffer Torell (Sigge Bjelke), 4–7 (59.39) Carl Hartvigsson (Christoffer Torell, Wilmer Bjelke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 0-0-5

Gislaveds SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Nässjö: Mjölby HC, hemma, 5 mars 19.00

Gislaveds SK U18: Boro/Vetlanda HC, hemma, 5 mars 19.00