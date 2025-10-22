Efterlängtad seger för Florida – bröt förlustsviten mot Boston

Florida vann med 4–3 mot Boston

Carter Verhaeghe avgjorde för Florida

Femte förlusten i följd för Boston

Florida har haft en tung period med fyra förluster i rad i NHL. Men borta mot Boston bröts den tuffa sviten. Det blev 3–4 (0–1, 0–1, 3–2) i matchen i TD Garden.

Segermålet för Florida stod Carter Verhaeghe för med bara 26 sekunder kvar av slutperioden.

Pittsburgh nästa för Florida

Florida började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.01 slog Mackie Samoskevich till framspelad av Brad Marchand och Anton Lundell. Efter 2.01 i andra perioden slog AJ Greer till och gjorde 0–2. Boston reducerade och kvitterade till 2–2 genom Pavel Zacha och Elias Lindholm i början av tredje perioden i tredje perioden.

Florida gjorde 2–3 genom Eetu Luostarinen efter 9.59 i tredje perioden.

Boston kvitterade till 3–3 genom Morgan Geekie med 1.31 kvar att spela av perioden.

Florida kunde dock avgöra till 3–4 med 26 sekunder kvar av matchen genom Carter Verhaeghe.

Boston har fem förluster och 14–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har en vinst och fyra förluster och 8–18 i målskillnad. Det här var Bostons fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Floridas tredje uddamålsseger.

Fredag 24 oktober 01.00 möter Boston Anaheim Ducks hemma i TD Garden medan Florida spelar hemma mot Pittsburgh.

Boston–Florida 3–4 (0–1, 0–1, 3–2)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (1.01) Mackie Samoskevich (Brad Marchand, Anton Lundell).

Andra perioden: 0–2 (22.01) AJ Greer.

Tredje perioden: 1–2 (42.46) Pavel Zacha (Casey Mittelstadt, Viktor Arvidsson), 2–2 (44.47) Elias Lindholm (David Pastrnak, Pavel Zacha), 2–3 (49.59) Eetu Luostarinen (Brad Marchand, Aaron Ekblad), 3–3 (58.29) Morgan Geekie (Casey Mittelstadt, David Pastrnak), 3–4 (59.34) Carter Verhaeghe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 0-0-5

Florida: 1-0-4

Nästa match:

Boston: Anaheim Ducks, hemma, 24 oktober

Florida: Pittsburgh Penguins, hemma, 24 oktober