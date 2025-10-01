Efterlängtad seger för Västerås – bröt förlustsviten mot SSK

Västerås-seger med 2–1 efter straffar

Max Karlsson matchvinnare för Västerås

SSK nu åttonde, Västerås på 14:e plats

Västerås har haft en tuff period med fyra raka förluster i hockeyallsvenskan. Men borta mot SSK bröts den tuffa sviten. Det blev 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar i matchen i Scaniarinken.

SSK–Västerås – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

SSK gjorde 1–0 genom Sebastian Dyk efter 2.17 i tredje perioden.

Västerås gjorde 1–1 genom Oscar Lawner med 4.28 kvar att spela av perioden. I straffläggningen var det Västerås som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Max Karlsson för.

Västerås har startat svagt och har bara två poäng efter fem spelade matcher. SSK har sju poäng.

Fredag 3 oktober 19.00 möter SSK Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center medan Västerås spelar hemma mot Almtuna.

SSK–Västerås 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Tredje perioden: 1–0 (42.17) Sebastian Dyk (Brett Stapley, Filip Windlert), 1–1 (55.32) Oscar Lawner (Konstantin Komarek, Olle Norberg).

Straffar: 1–2 (65.00) Max Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-1-2

Västerås: 1-0-4

Nästa match:

SSK: IK Oskarshamn, borta, 3 oktober

Västerås: Almtuna IS, hemma, 3 oktober