Efter tunga perioden – ny seger för San Jose

San Jose segrade – 7–5 mot Montreal

Tredje raka segern för San Jose

Seger nummer 30 för San Jose

San Jose spelar riktigt bra i NHL efter att haft en tuff period tidigare. När laget mötte Montreal på hemmaplan i SAP Center at San Jose på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 7–5.

San Jose–Montreal – mål för mål

Det här betyder att San Jose är kvar på femte plats i Pacific division och Montreal stannar på fjärde plats, i Atlantic division.

Lagen möts på nytt i Bell Centre den 15 mars.

San Jose tar sig an St Louis i nästa match hemma lördag 7 mars 04.00. Montreal möter samma dag 03.00 Anaheim Ducks borta.