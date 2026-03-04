Efter tunga perioden – ny seger för San Jose
San Jose spelar riktigt bra i NHL efter att haft en tuff period tidigare. När laget mötte Montreal på hemmaplan i SAP Center at San Jose på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 7–5.
San Jose–Montreal – mål för mål
Det här betyder att San Jose är kvar på femte plats i Pacific division och Montreal stannar på fjärde plats, i Atlantic division.
Lagen möts på nytt i Bell Centre den 15 mars.
San Jose tar sig an St Louis i nästa match hemma lördag 7 mars 04.00. Montreal möter samma dag 03.00 Anaheim Ducks borta.
