Efter tunga perioden: Ny seger för Nyköping

Nyköping segrade – 4–2 mot Tyresö Hanviken J20

Nyköpings Albin Andersson tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Nyköping

Nyköping spelar riktigt bra i U20 region öst fortsättning herr efter en tidigare tuff period. När laget mötte Tyresö Hanviken J20 på hemmaplan i Stora Hallen på måndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–2 (2–0, 0–1, 2–1).

Albin Andersson tvåmålsskytt för Nyköping

Isak Kolsbo gav Nyköping ledningen efter 12.47 efter förarbete från Kevin Arnström och Alfred Gustafsson. Laget ökade också ledningen till 2–0 i slutsekunderna av första perioden genom Noah Kolsbo på pass av Isak Kolsbo och Karl Eriksson.

Efter 8.05 i andra perioden slog Millian Virkkunen till framspelad av Mathias Frantz och reducerade åt Tyresö Hanviken J20.

7.56 in i tredje perioden fick Linus Kjellgren utdelning på pass av Leonard Magnusson och kvitterade. 12.25 in i perioden satte Albin Andersson pucken framspelad av Hannes Lenntorp och gav laget ledningen. Nyköping punkterade matchen med ett 4–2-mål med tolv sekunder kvar att spela återigen genom Albin Andersson på passning från Hannes Lenntorp. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Det här var fjärde mötet mellan Nyköping och Tyresö Hanviken J20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Lördag 21 februari 16.00 möter Nyköping Sollentuna borta i CYLOQ Annex medan Tyresö Hanviken J20 spelar hemma mot Brinken.

Nyköping–Tyresö Hanviken J20 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

U20 region öst fortsättning herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (12.47) Isak Kolsbo (Kevin Arnström, Alfred Gustafsson), 2–0 (19.57) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo, Karl Eriksson).

Andra perioden: 2–1 (28.05) Millian Virkkunen (Mathias Frantz).

Tredje perioden: 2–2 (47.56) Linus Kjellgren (Leonard Magnusson), 3–2 (52.25) Albin Andersson (Hannes Lenntorp), 4–2 (59.48) Albin Andersson (Hannes Lenntorp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Tyresö Hanviken J20: 3-0-2

Nästa match:

Nyköping: Sollentuna HC, borta, 21 februari 16.00

Tyresö Hanviken J20: Brinkens IF, hemma, 21 februari 16.00