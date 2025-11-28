Efter tunga perioden: Ny seger för Montreal

Montreal-seger med 4–1 mot Vegas

Cole Caufield matchvinnare för Montreal

Tredje raka segern för Montreal

Montreal spelar riktigt bra i NHL efter en tidigare tuff period. När laget mötte Vegas på bortaplan i T-Mobile Arena på fredagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

I och med detta har Vegas fyra förluster i rad.

Vegas–Montreal – mål för mål

Montreal tog ledningen efter 14.30 genom Zachary Bolduc assisterad av Juraj Slafkovsky och Cole Caufield.

Efter 2.04 i andra perioden nätade Cole Caufield på pass av Zachary Bolduc och Alexandre Carrier och gjorde 0–2.

Montreal ökade ledningen till 0–3 genom Jake Evans efter 3.36 i tredje perioden.

Vegas reducerade dock till 1–3 genom Mark Stone med 4.44 kvar att spela av perioden.

Montreal kunde dock avgöra till 1–4 med 1.57 kvar av matchen genom Juraj Slafkovsky.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 januari i Bell Centre.

Nästa motstånd för Vegas är San Jose. Lagen möts söndag 30 november 04.00 i T-Mobile Arena. Montreal tar sig an Colorado borta lördag 29 november 21.00.

Vegas–Montreal 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (14.30) Zachary Bolduc (Juraj Slafkovsky, Cole Caufield).

Andra perioden: 0–2 (22.04) Cole Caufield (Zachary Bolduc, Alexandre Carrier).

Tredje perioden: 0–3 (43.36) Jake Evans (Alexandre Texier, Mike Matheson), 1–3 (55.16) Mark Stone (Mitch Marner), 1–4 (58.03) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

Vegas: San Jose Sharks, hemma, 30 november

Montreal: Colorado Avalanche, borta, 29 november