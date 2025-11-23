Efter tunga perioden: Ny seger för Lejon

Seger för Lejon med 4–1 mot Brooklyn

Lejons Max Lundström tvåmålsskytt

Conrad Hedblad matchvinnare för Lejon

Lejon spelar riktigt bra i U20 region norr A herr efter en tidigare tuff period. När laget mötte Brooklyn hemma i Skellefteå Kraft Arena på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

Max Lundström gjorde två mål för Lejon

Lejon tog ledningen efter 12.23 genom Max Lundström framspelad av Eddie Furtenback och Milo Bergkvist.

Efter 16.26 i andra perioden nätade Conrad Hedblad på pass av Max Lundström och Casper Larsson och gjorde 2–0.

Lejon gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Max Lundström och Eddie Furtenback. De fyra minuterna blev direkt matchavgörande.

Liam Palo reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Brooklyn. Lejon tog därmed en säker seger.

Max Lundström gjorde två mål för Lejon och två målgivande passningar och Conrad Hedblad stod för ett mål och två assists.

Lejon stannar därmed på sjunde plats och Brooklyn sist, på åttonde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann SK Lejon med 4–2.

Nästa motstånd för Lejon är Sunderby. Lagen möts måndag 24 november 19.30 i Sunderby Ishall. Brooklyn tar sig an Clemensnäs hemma torsdag 27 november 19.30.

Lejon–Brooklyn 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (12.23) Max Lundström (Eddie Furtenback, Milo Bergkvist).

Andra perioden: 2–0 (36.26) Conrad Hedblad (Max Lundström, Casper Larsson).

Tredje perioden: 3–0 (49.19) Max Lundström (Conrad Hedblad, Erik Blancher), 4–0 (53.54) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström), 4–1 (59.47) Liam Palo (Bobby Karp Wikström, Samuel Ericsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejon: 3-0-2

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Lejon: Sunderby SK, borta, 24 november

Brooklyn: Clemensnäs HC, hemma, 27 november