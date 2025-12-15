Efter tunga perioden: Ny seger för Buffalo

Buffalo spelar riktigt bra i NHL efter en tidigare tuff period. När laget mötte Seattle på bortaplan i Climate Pledge Arena på måndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

Seattle–Buffalo – mål för mål

Noah Östlund gjorde 1–0 till Buffalo efter 17 minuters spel framspelad av Josh Norris och Alex Tuch.

Efter 10.07 i andra perioden nätade Tage Thompson på pass av Peyton Krebs och Alex Tuch och gjorde 0–2.

Seattles Chandler Stephenson gjorde 1–2 efter 12.26 framspelad av Vince Dunn och Jordan Eberle.

Zach Benson stod för målet när Buffalo punkterade matchen med ett 1–3-mål med 46 sekunder kvar att spela efter förarbete av Jack Quinn och Ryan Mcleod. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att Buffalo ligger på sjunde plats i Atlantic division och Seattle är på sjunde plats i Pacific division.

Lagen möts igen 28 mars i KeyBank Center.

Onsdag 17 december 04.00 spelar Seattle hemma mot Colorado. Buffalo möter Philadelphia hemma i KeyBank Center fredag 19 december 01.30.

Seattle–Buffalo 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (17.12) Noah Östlund (Josh Norris, Alex Tuch).

Andra perioden: 0–2 (30.07) Tage Thompson (Peyton Krebs, Alex Tuch), 1–2 (32.26) Chandler Stephenson (Vince Dunn, Jordan Eberle).

Tredje perioden: 1–3 (59.14) Zach Benson (Jack Quinn, Ryan Mcleod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-0-4

Buffalo: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Colorado Avalanche, hemma, 17 december 04.00

Buffalo: Philadelphia Flyers, hemma, 19 december 01.30