Efter sju raka segrar tog vinstsviten slut för Kumla

Hammarö J20 segrade – 5–1 mot Kumla

Hugo Frisk tvåmålsskytt för Hammarö J20

Teddie Rolf avgjorde för Hammarö J20

Matchen mellan hemmalaget Hammarö J20 och gästande Kumla slutade 5–1 (2–1, 1–0, 2–0). Det var första förlusten sedan den 12 november för Kumla. Därmed tog Kumlas svit med sju raka segrar i U20 Div 1 västra B herr slut på onsdagen.

Därmed har Hammarö J20 vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Hammarö J20 tog ledningen i första perioden genom Hugo Frisk.

Kumla kvitterade till 1–1 genom Trym Hedelind med 2.26 kvar att spela.

Hammarö J20 gjorde 2–1 genom Teddie Rolf efter 17.56 i matchen.

Efter 3.24 i andra perioden slog Max Wassberg till på pass av Johan Hedberg och Hugo Frisk och gjorde 3–1.

5.09 in i tredje perioden slog Alvin Eriksson till på pass av Alexander Eriksson och Erik Sandström och ökade ledningen. Efter 10.18 slog Hugo Frisk till på nytt framspelad av Albin Hanes och ökade ledningen för Hammarö J20.

Hugo Frisk gjorde två mål för Hammarö J20 och ett målgivande pass.

Hammarö J20:s nya tabellposition är femte plats medan Kumla är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kumla med 4–2.

Lördag 31 januari 15.00 spelar Hammarö J20 borta mot BIK Karlskoga J18. Kumla möter Örebro hemma i Ica Maxi Arena onsdag 4 februari 19.00.

Hammarö J20–Kumla 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (10.19) Hugo Frisk (Oliver Wiström, Johan Hedberg), 1–1 (17.34) Trym Hedelind (Isak Larsson), 2–1 (17.56) Teddie Rolf (Hjalmar Backman).

Andra perioden: 3–1 (23.24) Max Wassberg (Johan Hedberg, Hugo Frisk).

Tredje perioden: 4–1 (45.09) Alvin Eriksson (Alexander Eriksson, Erik Sandström), 5–1 (50.18) Hugo Frisk (Albin Hanes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 3-0-2

Kumla: 4-0-1

Nästa match:

Hammarö J20: BIK Karlskoga 2, borta, 31 januari 15.00

Kumla: Örebro HUF, hemma, 4 februari 19.00