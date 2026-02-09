Efter sju raka segrar tog vinstsviten slut för Brooklyn Tigers HF U18

Seger för Bodens HF U18 med 3–2 mot Brooklyn Tigers HF U18

Elton Bjärenfall avgjorde för Bodens HF U18

Bodens HF U18 nu sjätte, Brooklyn Tigers HF U18 på andra plats

Matchen mellan hemmalaget Bodens HF U18 och gästande Brooklyn Tigers HF U18 slutade 3–2 (1–0, 2–1, 0–1). Förlusten var den första i serien för Brooklyn Tigers HF U18. Därmed tog Brooklyn Tigers HF U18:s svit med sju raka segrar i U18 division 1 norra A fortsättning herr slut på måndagen. Det var första förlusten i serien för Brooklyn Tigers HF U18.

Bodens HF U18–Brooklyn Tigers HF U18 – mål för mål

Bodens HF U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.49 slog Elias Lidberg till.

Efter 5.43 i andra perioden gjorde Bodens HF U18 2–0 genom Riko Pippuri.

Brooklyn Tigers HF U18 reducerade dock till 2–1 genom Alfred Niemi efter 8.43 av perioden.

Bodens HF U18 gjorde 3–1 genom Elton Bjärenfall efter 10.33.

Brooklyn Tigers HF U18 reducerade till 3–2 redan efter efter 2.36 i tredje perioden genom Elias Engman assisterad av Mattis Nylén och Joel Isaksson. Fler mål än så blev det inte för Brooklyn Tigers HF U18.

Bodens HF U18 har två segrar och tre förluster och 11–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brooklyn Tigers HF U18 har fyra vinster och en förlust och 31–8 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Bodens HF U18 nu ligger på sjätte plats i tabellen. Brooklyn Tigers HF U18 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Bodens HF U18 tar sig an Haparanda i nästa match hemma onsdag 11 februari 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 möter samma dag 19.00 Kalix U18 hemma.

Bodens HF U18–Brooklyn Tigers HF U18 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (3.49) Elias Lidberg.

Andra perioden: 2–0 (25.43) Riko Pippuri (Axel Cederlund, Rasmus Christensen), 2–1 (28.43) Alfred Niemi (Mattis Nylén), 3–1 (30.33) Elton Bjärenfall (Riko Pippuri, Emil Riihinen Ahlbäck).

Tredje perioden: 3–2 (42.36) Elias Engman (Mattis Nylén, Joel Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Bodens HF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 11 februari 19.30

Brooklyn Tigers HF U18: Kalix HC, hemma, 11 februari 19.00