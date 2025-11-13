Efter sju förluster i rad – äntligen är sviten bruten för LHC

LHC segrade – 6–1 mot Leksand

LHC:s Robin Kovacs tvåmålsskytt

Fredrik Karlström matchvinnare för LHC

Matchen mellan LHC och Leksand i Saab Arena slutade 6–1 (2–0, 1–1, 3–0). Ett skönt trendbrott för LHC. Laget hade före torsdagens hemmamatch sju förluster i rad i SHL.

Robin Kovacs gjorde två mål för LHC

LHC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 8.12 i andra perioden ökade LHC på till 3–0 genom Jonathan Myrenberg.

Leksand reducerade dock till 3–1 genom Andro Kaderli med 3.20 kvar att spela av perioden. LHC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Markus Ljungh, Nicholas Shore och Robin Kovacs.

LHC:s Markus Ljungh stod för ett mål och två assists, Eskild Bakke Olsen hade tre assists och Robin Kovacs gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att LHC nu ligger på 13:e plats i tabellen och Leksand är på tolfte plats. Så sent som den 17 oktober låg LHC på åttonde plats i tabellen.

LHC tar sig an Färjestad i nästa match borta lördag 15 november 18.00. Leksand möter samma dag 15.15 HV 71 borta.

LHC–Leksand 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (4.55) Robin Kovacs (Eskild Bakke Olsen, Markus Ljungh), 2–0 (14.24) Fredrik Karlström (Eskild Bakke Olsen, Max Martin).

Andra perioden: 3–0 (28.12) Jonathan Myrenberg (Johan Södergran, Nicholas Shore), 3–1 (36.40) Andro Kaderli (Michael Lindqvist, Jakob Hellsten).

Tredje perioden: 4–1 (47.10) Nicholas Shore (Fredrik Karlström), 5–1 (52.36) Robin Kovacs (Markus Ljungh, David Bernhardt), 6–1 (59.46) Markus Ljungh (Robin Kovacs, Eskild Bakke Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 1-0-4

Leksand: 2-0-3

Nästa match:

LHC: Färjestads BK, borta, 15 november

Leksand: HV 71, borta, 15 november