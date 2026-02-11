Efter sex förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Piteå Hockey U18

Piteå Hockey U18 segrade – 6–3 mot Clemensnäs U18

Nils Johansson matchvinnare för Piteå Hockey U18

Andra raka förlusten för Clemensnäs U18

Matchen mellan Piteå Hockey U18 och Clemensnäs U18 i LF Arena slutade 6–3 (2–0, 1–2, 3–1). Ett skönt trendbrott för Piteå Hockey U18. Laget hade före onsdagens hemmamatch sex förluster i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

– En grymt skön seger där grabbarna jobbar grymt bra matchen igenom. Skönt att få utdelning från start och få en ledning som vi kan bygga vidare på. Vi får spela många minuter i boxplay och löser det otroligt bra med bra hjälp av ett grymt bra målvaktspel av John, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund.

Inför matchen hade Piteå Hockey U18 fyra raka förluster mot just Clemensnäs U18.

Sunderby SK U18 nästa för Piteå Hockey U18

Gustav Olsson gav Piteå Hockey U18 ledningen efter 6.14 på pass av Nils Johansson. Laget gjorde 2–0 i slutsekunderna av första perioden genom Theo Brännmark efter förarbete av Gustav Olsson och Nils Johansson.

Clemensnäs U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tim Strandberg och Melwin Jalstrand i andra perioden.

Efter 17.46 gjorde Piteå Hockey U18 3–2 genom Gustav Olsson som gjorde sitt andra mål.

Piteå Hockey U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.53 genom Nils Johansson och gick upp till 5–2 innan Clemensnäs U18 svarade.

Till slut blev det 6–3 till Piteå Hockey U18.

Nils Johansson gjorde två mål för Piteå Hockey U18 och spelade dessutom fram till fyra mål, Gustav Olsson stod för två mål och två assists och Theo Brännmark gjorde två mål och ett målgivande pass.

Piteå Hockey U18 har en seger och fyra förluster och 12–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs U18 har två vinster och tre förluster och 15–17 i målskillnad.

Piteå Hockey U18 stannar därmed på åttonde och sista plats och Clemensnäs U18 på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Clemensnäs HC vunnit.

I nästa omgång har Piteå Hockey U18 Sunderby SK U18 borta i Sunderby Ishall, onsdag 18 februari 19.30. Clemensnäs U18 spelar hemma mot Vännäs U18 fredag 20 februari 19.15.

Piteå Hockey U18–Clemensnäs U18 6–3 (2–0, 1–2, 3–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (6.14) Gustav Olsson (Nils Johansson), 2–0 (19.52) Theo Brännmark (Gustav Olsson, Nils Johansson).

Andra perioden: 2–1 (31.18) Tim Strandberg (Casper Wahlberg, Filip Grundström), 2–2 (31.53) Melwin Jalstrand (Filip Lööf, Tim Strandberg), 3–2 (37.46) Gustav Olsson (Viktor Sidenmark, Nils Johansson).

Tredje perioden: 4–2 (47.53) Nils Johansson (Theo Brännmark, Gustav Olsson), 5–2 (58.13) Nils Johansson, 5–3 (58.37) Laurynas Stirna (Filip Lööf, Filip Grundström), 6–3 (59.08) Theo Brännmark (Nils Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 1-0-4

Clemensnäs U18: 2-0-3

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Sunderby SK, borta, 18 februari 19.30

Clemensnäs U18: Vännäs HC, hemma, 20 februari 19.15