Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för St Louis

St Louis vann med 2–1 mot NY Islanders

Pius Suter matchvinnare för St Louis

St Louis sjunde seger

Matchen mellan NY Islanders och St Louis i UBS Arena slutade 1–2 (0–1, 0–1, 1–0). Ett skönt trendbrott för St Louis. Laget hade före lördagens bortamatch fyra förluster i rad i NHL.

NY Rangers nästa för St Louis

Gästande St Louis startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 42 sekunder slog Brayden Schenn till på pass av Pavel Butjnevitj och Dalibor Dvorsky.

Efter 17.51 i andra perioden nätade Pius Suter framspelad av Dylan Holloway och Jordan Kyrou och gjorde 0–2.

16.40 in i tredje perioden satte Anders Lee pucken på pass av Kyle Palmieri och Mathew Barzal och reducerade. Men mer än så orkade NY Islanders inte med.

Det här var NY Islanders fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även St Louis tredje uddamålsseger.

NY Islanders stannar därmed på tredje plats i Metropolitan division och St Louis på sjunde plats i Central division.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 mars i Enterprise Center.

Nästa motstånd för NY Islanders är Seattle. Lagen möts söndag 23 november 23.00 i UBS Arena. St Louis tar sig an NY Rangers borta tisdag 25 november 01.00.

NY Islanders–St Louis 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (0.42) Brayden Schenn (Pavel Butjnevitj, Dalibor Dvorsky).

Andra perioden: 0–2 (37.51) Pius Suter (Dylan Holloway, Jordan Kyrou).

Tredje perioden: 1–2 (56.40) Anders Lee (Kyle Palmieri, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

St Louis: 1-3-1

Nästa match:

NY Islanders: Seattle Kraken, hemma, 23 november

St Louis: New York Rangers, borta, 25 november