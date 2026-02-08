Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Ö-vik Hockey U18

Seger för Ö-vik Hockey U18 med 5–1 mot SK Lejon U18

Axel Kavenstrand gjorde två mål för Ö-vik Hockey U18

Fjärde raka förlusten för SK Lejon U18

Matchen mellan Ö-vik Hockey U18 och SK Lejon U18 i Bjästa Ishall slutade 5–1 (2–0, 2–1, 1–0). Ett skönt trendbrott för Ö-vik Hockey U18. Laget hade före söndagens hemmamatch fyra förluster i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Resultatet innebär att SK Lejon U18 nu har fyra förluster i rad.

Axel Kavenstrand tvåmålsskytt för Ö-vik Hockey U18

Valter Norman gjorde 1–0 till Ö-vik Hockey U18 efter nio minuter på pass av Vilmer Sjöblom och Anton Rolèn. Laget gjorde 2–0 när Axel Kavenstrand hittade rätt på passning från Alex Lindahl och Jonas Hedlund efter 14.14.

Ö-vik Hockey U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Axel Kavenstrand och Vilmer Östman.

SK Lejon U18 reducerade dock till 4–1 genom Jack Meier-Tomassen med 1.57 kvar att spela av perioden.

13.13 in i tredje perioden slog Jonas Hedlund till på pass av Alvin Engwall och ökade ledningen.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Ö-vik Hockey U18 med 14–16 och SK Lejon U18 med 10–32 i målskillnad.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Skellefteå Kraft Arena.

Ö-vik Hockey U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 i nästa match hemma onsdag 11 februari 19.30. SK Lejon U18 möter Vännäs U18 hemma måndag 16 februari 19.30.

Ö-vik Hockey U18–SK Lejon U18 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (9.58) Valter Norman (Vilmer Sjöblom, Anton Rolèn), 2–0 (14.14) Axel Kavenstrand (Alex Lindahl, Jonas Hedlund).

Andra perioden: 3–0 (29.37) Axel Kavenstrand (Vilmer Östman, Liam Johansson), 4–0 (36.49) Vilmer Östman, 4–1 (38.03) Jack Meier-Tomassen.

Tredje perioden: 5–1 (53.13) Jonas Hedlund (Alvin Engwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

SK Lejon U18: 1-0-4

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 11 februari 19.30

SK Lejon U18: Vännäs HC, hemma, 16 februari 19.30