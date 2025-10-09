Efter förlustsviten: Seger igen för VIK Hockey U18 – 5–4 mot Örebro Hockey U18

Seger för VIK Hockey U18 med 5–4 efter straffar

William Lindberg tvåmålsskytt för VIK Hockey U18

Elias Bräck avgjorde för VIK Hockey U18

Fyra raka förluster i U18 regional väst herr inför matchen. Hemma mot Örebro Hockey U18 bröts den tuffa sviten för VIK Hockey U18. Det blev 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen på torsdagen.

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter kommenterade matchen:

– Vi presterar på en nivå långt under vår förväntan där vi inte puttar in det som krävs och tar onödiga utvisningar. Västerås var helt klart hetare än oss, en viktig lärdom för framtiden.

Örebro Hockey U18 hade en fin rad med sju raka matcher utan förlust inför torsdagens match.

William Lindberg gjorde två mål för VIK Hockey U18

Första perioden var jämn. VIK Hockey U18 inledde bäst och tog ledningen genom Eric Pettersson efter 6.59, men Örebro Hockey U18 kvitterade genom Benjamin Ask Haglund efter 14.15. Efter 5.52 i andra perioden gjorde Örebro Hockey U18 1–2 genom Benjamin Ask Haglund, som gjorde sitt andra mål.

William Lindberg och Alfred Örnberg låg sen bakom vändningen till 3–2 för VIK Hockey U18. Lucas Roynezon och Milo Spelkvist gjorde att Örebro Hockey U18 vände till underläget till ledning med 3–4.

VIK Hockey U18 kvitterade till 4–4 genom William Lindberg med knappt tre minuter kvar att spela. VIK Hockey U18:s Elias Bräck satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Örebro Hockey U18:s Filip Wahlén hade tre assists.

Det här betyder att VIK Hockey U18 är kvar på tionde plats och att Örebro Hockey U18 fortfarande leder serien. Så sent som den 20 september låg Örebro Hockey U18 på femte plats i tabellen.

I nästa match möter VIK Hockey U18 Valbo J18 hemma på söndag 12 oktober 12.00. Örebro Hockey U18 möter Mora lördag 11 oktober 12.30 hemma.

VIK Hockey U18–Örebro Hockey U18 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 1–0)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (6.59) Eric Pettersson (Oskar Aronsson, Sixten Söderkvist), 1–1 (14.15) Benjamin Ask Haglund (Anton Hellgren, Filip Wahlén).

Andra perioden: 1–2 (25.52) Benjamin Ask Haglund (Filip Wahlén, William Backlund), 2–2 (34.48) Alfred Örnberg (Oskar Aronsson, Eric Pettersson), 3–2 (35.07) William Lindberg (Måns Johannesson).

Tredje perioden: 3–3 (52.04) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon), 3–4 (55.31) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, Filip Wahlén), 4–4 (57.53) William Lindberg (Colin Åkerlind, William Arvsäter).

Straffar: 5–4 (65.00) Elias Bräck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 1-1-3

Örebro Hockey U18: 4-1-0

Nästa match:

VIK Hockey U18: Valbo HC, hemma, 12 oktober

Örebro Hockey U18: Mora IK, hemma, 11 oktober