Efter förlustsviten: Seger igen för Tierps HK U18 – 4–2 mot Väsby

Seger för Tierps HK U18 med 4–2 mot Väsby

Hugo Vindeland avgjorde för Tierps HK U18

Tredje förlusten i följd för Väsby

Fem förluster i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie fick vara nog. Hemma mot Väsby bröts den tuffa sviten för Tierps HK U18. Det blev 4–2 (0–1, 1–1, 3–0) i matchen på torsdagen.

Lidingö Vikings HC nästa för Tierps HK U18

Philip Israelsson gjorde 1–0 till Väsby efter 19.54 efter förarbete från Vincent Edlund – Ahl och Isac Vikström.

Efter 4.49 i andra perioden slog Oliver Hansson till på pass av Charlie Melin och Ivar Jonsson och kvitterade för Tierps HK U18. Väsbys Loui Paulsson gjorde 1–2 efter 13.42 framspelad av Philip Israelsson och Vincent Edlund – Ahl.

Tierps HK U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. 3–2-målet kom med bara 2.41 kvar att spela genom Hugo Vindeland. Och med 49 sekunder kvar att spela kom också 4–2 genom Elmer Parling.

Det här betyder att Tierps HK U18 ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Väsby på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Väsby med 6–5 efter förlängning .

Söndag 1 mars möter Tierps HK U18 Lidingö Vikings HC hemma 14.00 och Väsby möter Nyköping hemma 18.30.

Tierps HK U18–Väsby 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Första perioden: 0–1 (19.54) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl, Isac Vikström).

Andra perioden: 1–1 (24.49) Oliver Hansson (Charlie Melin, Ivar Jonsson), 1–2 (33.42) Loui Paulsson (Philip Israelsson, Vincent Edlund – Ahl).

Tredje perioden: 2–2 (41.51) Kevin Larsson (Hugo Vindeland), 3–2 (57.19) Hugo Vindeland (Joel Uebersax, Kevin Larsson), 4–2 (59.11) Elmer Parling.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 1-0-4

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Tierps HK U18: Lidingö Vikings HC, hemma, 1 mars 14.00

Väsby: Nyköpings SK, hemma, 1 mars 18.30