Efter förlustsviten: Seger igen för Norrtälje – 4–3 mot Kiruna

Norrtälje segrade – 4–3 mot Kiruna

Norrtäljes Oliver Ödman-Hadzinikolic tvåmålsskytt

Femte raka förlusten för Kiruna

Fem förluster i rad i hockeyettan norra hade laget inför matchen. Borta mot Kiruna bröts den tuffa sviten för Norrtälje. Det blev 3–4 (1–3, 0–1, 2–0) i matchen på söndagen.

Norrtälje hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.39 genom Gabriel Melin och gick upp till 0–2. Kiruna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Norrtälje dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 16.51 i andra perioden slog Oliver Ödman-Hadzinikolic till på nytt och gjorde 1–4.

8.13 in i tredje perioden satte Tomi Mäntynen pucken på pass av Anton Larsson och reducerade.

Efter 17.34 i tredje perioden reducerade Kirunas Anton Larsson på nytt framspelad av Olle Söderlund och Jacob Hansson-Geidon. 3–4-målet blev matchens sista.

Oliver Ödman-Hadzinikolic gjorde två mål för Norrtälje och ett assist.

I nästa omgång har Kiruna Örnsköldsvik Hockey borta i Skyttishallen, lördag 10 januari 15.00. Norrtälje spelar hemma mot Enköping söndag 11 januari 16.00.

Kiruna–Norrtälje 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (3.39) Gabriel Melin (Linus Sjölund, Oliver Ödman-Hadzinikolic), 0–2 (7.57) Erik Andersson (Vladimir Chetverikov), 1–2 (17.57) Matej Galbavy (Hampus Landström, Liam Nilsson), 1–3 (18.45) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Elvin Håkansson, Gabriel Melin).

Andra perioden: 1–4 (36.51) Oliver Ödman-Hadzinikolic.

Tredje perioden: 2–4 (48.13) Tomi Mäntynen (Anton Larsson), 3–4 (57.34) Anton Larsson (Olle Söderlund, Jacob Hansson-Geidon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 0-1-4

Norrtälje: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna: Örnsköldsvik Hockey, borta, 10 januari 15.00

Norrtälje: Enköpings SK HK, hemma, 11 januari 16.00