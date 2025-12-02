Efter förlustsviten: Seger igen för Columbus – 5–3 mot New Jersey

Columbus-seger med 5–3 mot New Jersey

Columbus Sean Monahan tvåmålsskytt

New Jerseys andra raka förlust

Fyra förluster i rad i NHL fick räcka. Borta mot New Jersey bröts den tuffa sviten för Columbus. Det blev 3–5 (2–1, 0–1, 1–3) i matchen på tisdagen.

New Jersey startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nico Hischier och Ondrej Palat innan Columbus svarade och gjorde 2–1 genom Denton Mateychuk.

Columbus kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.29 i andra perioden genom Sean Monahan med assist av Cole Sillinger och Zach Werenski.

Columbus hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.37 genom Charlie Coyle och gick upp till 2–4 innan New Jersey svarade.

Till slut blev det 3–5 till Columbus.

Columbus Charlie Coyle stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann New Jersey Devils med 3–2.

Torsdag 4 december 01.00 spelar New Jersey hemma mot Dallas. Columbus möter Detroit hemma i Nationwide Arena fredag 5 december 01.30.

New Jersey–Columbus 3–5 (2–1, 0–1, 1–3)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (1.26) Nico Hischier (Dawson Mercer), 2–0 (3.03) Ondrej Palat (Arsenij Gritsjuk), 2–1 (9.54) Denton Mateychuk (Charlie Coyle, Ivan Provorov).

Andra perioden: 2–2 (21.29) Sean Monahan (Cole Sillinger, Zach Werenski).

Tredje perioden: 2–3 (46.37) Charlie Coyle (Zach Werenski, Miles Wood), 2–4 (47.14) Sean Monahan (Isac Lundeström), 3–4 (51.51) Timo Meier (Jesper Bratt, Nico Hischier), 3–5 (53.31) Miles Wood (Charlie Coyle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Columbus: 1-3-1

Nästa match:

New Jersey: Dallas Stars, hemma, 4 december

Columbus: Detroit Red Wings, hemma, 5 december