Efter förlustsviten: Seger igen för Calgary – 5–1 mot NY Rangers

Calgary vann med 5–1 mot NY Rangers

Calgarys Blake Coleman tvåmålsskytt

Kevin Bahl avgjorde för Calgary

Åtta raka förluster i NHL inför matchen. Hemma mot NY Rangers bröts den tuffa sviten för Calgary. Det blev 5–1 (2–1, 1–0, 2–0) i matchen på måndagen.

Blake Coleman med två mål för Calgary

Calgary startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nazem Kadri och Kevin Bahl innan NY Rangers svarade och gjorde 2–1 genom Noah Laba. Efter 12.25 i andra perioden slog Jegor Sjarangovitj till framspelad av Connor Zary och Joel Farabee och gjorde 3–1. Calgary fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Blake Coleman, som gjorde två mål.

Lagen möts igen 11 mars i Madison Square Garden.

Calgary tar sig an Toronto i nästa match borta tisdag 28 oktober 23.00. NY Rangers möter Vancouver borta onsdag 29 oktober 03.00.

Calgary–NY Rangers 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (1.39) Nazem Kadri (Jonathan Huberdeau, Joel Hanley), 2–0 (9.21) Kevin Bahl, 2–1 (9.31) Noah Laba (Will Cuylle, Vladislav Gavrikov).

Andra perioden: 3–1 (32.25) Jegor Sjarangovitj (Connor Zary, Joel Farabee).

Tredje perioden: 4–1 (46.36) Blake Coleman (Mikael Backlund), 5–1 (54.29) Blake Coleman (Mikael Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-1-3

NY Rangers: 1-2-2

Nästa match:

Calgary: Toronto Maple Leafs, borta, 28 oktober

NY Rangers: Vancouver Canucks, borta, 29 oktober