Efter förlustsviten: Seger igen för Brinken – 4–1 mot IFK Täby HC

Brinken vann med 4–1 mot IFK Täby HC

Lucas Shaw matchvinnare för Brinken

Tredje raka nederlaget för IFK Täby HC

Sju förluster i rad i U20 region öst fortsättning herr hade laget inför matchen. Borta mot IFK Täby HC bröts den tuffa sviten för Brinken. Det blev 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) i matchen på lördagen.

IK Göta nästa för Brinken

Brinken tog ledningen i början av första perioden genom Henning Modin.

IFK Täby HC kvitterade till 1–1 genom Vilgot Rietz efter 7.32.

Brinken tog ledningen på nytt genom Lucas Shaw efter 18.46 i matchen.

Efter 8.02 i andra perioden nätade Hugo Glimskog framspelad av Liam Schmiedtke och Gergo Szabó och gjorde 1–3.

1.38 in i tredje perioden fick Liam Schmiedtke utdelning framspelad av Jonatan Sandberg och Ivan Litvinsson och ökade ledningen.

IFK Täby HC har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brinken har en vinst och fyra förluster och 13–30 i målskillnad.

För IFK Täby HC gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Brinken är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

IFK Täby HC tar sig an Tyresö Hanviken J20 i nästa match hemma måndag 2 februari 20.10. Brinken möter samma dag 20.00 IK Göta borta.

IFK Täby HC–Brinken 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (1.47) Henning Modin (Jacob Fogel, Felix Lönnquist), 1–1 (7.32) Vilgot Rietz (Viktor Westerlund), 1–2 (18.46) Lucas Shaw.

Andra perioden: 1–3 (28.02) Hugo Glimskog (Liam Schmiedtke, Gergo Szabó).

Tredje perioden: 1–4 (41.38) Liam Schmiedtke (Jonatan Sandberg, Ivan Litvinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 2-0-3

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

IFK Täby HC: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 2 februari 20.10

Brinken: IK Göta, borta, 2 februari 20.00