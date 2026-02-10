Efter förlustraden: Seger igen för Värnamo – 6–4 mot Tingsryds AIF J20

Värnamo vann med 6–4 mot Tingsryds AIF J20

Axel Lageskog med två mål för Värnamo

Tingsryds AIF J20:s nionde raka förlust

Åtta förluster i rad i U20 Div 1 C syd vår herr hade laget inför matchen. Borta mot Tingsryds AIF J20 bröts den tuffa sviten för Värnamo. Det blev 4–6 (2–1, 1–4, 1–1) i matchen på tisdagen.

Axel Lageskog med två mål för Värnamo

Tingsryds AIF J20 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Douglas Kjellsson Norberger och Sixten Panke innan Värnamo svarade och gjorde 2–1 genom Lucas Bergehamn.

Värnamo tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–2 efter 5.44 genom Leo Fransson och gick upp till 2–4 innan Tingsryds AIF J20 svarade.

I periodpausen hade Värnamo ledningen med 3–5.

8.25 in i tredje perioden nätade Tingsryds AIF J20:s Isac Johansson framspelad av Albin Nordström Nordström och Edvin Degler och reducerade. Men mer än så orkade Tingsryds AIF J20 inte med. Värnamo punkterade matchen med ett 4–6-mål med fem sekunder kvar att spela på nytt genom Axel Lageskog. Lageskog fullbordade därmed Värnamos vändning. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Axel Lageskog gjorde två mål för Värnamo och ett assist.

Tingsryds AIF J20 har fem förluster och 10–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värnamo har en vinst och fyra förluster och 14–33 i målskillnad.

Det här betyder att Tingsryds AIF J20 är kvar på sjunde och sista plats och Värnamo stannar på sjätte plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Tingsryds AIF J20 Gislaved hemma på lördag 14 februari 16.20. Värnamo möter Tingsryds AIF J20 tisdag 17 februari 19.00 hemma.

Tingsryds AIF J20–Värnamo 4–6 (2–1, 1–4, 1–1)

U20 Div 1 C syd vår herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (1.37) Douglas Kjellsson Norberger, 2–0 (2.20) Sixten Panke (Harry Karlsson), 2–1 (10.06) Lucas Bergehamn (Elias Lundstedt, Axel Ahlqvist).

Andra perioden: 2–2 (25.44) Leo Fransson (Maximus Klaar), 2–3 (28.53) Axel Ahlqvist (Carl Ingvarsson), 2–4 (33.27) Isac Gustavsson (Axel Lageskog, Emil Hansson), 3–4 (34.12) Nils Carlén (Axel Loeb), 3–5 (35.32) Axel Lageskog (Isac Gustavsson, Hugo Ljungskog).

Tredje perioden: 4–5 (48.25) Isac Johansson (Albin Nordström Nordström, Edvin Degler), 4–6 (59.55) Axel Lageskog.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 0-0-5

Värnamo: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Gislaveds SK, hemma, 14 februari 16.20

Värnamo: Tingsryds AIF Utv., hemma, 17 februari 19.00