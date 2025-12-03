Efter förlustraden: Seger igen för Malmö – 6–3 mot Rögle

Malmö vann med 6–3 mot Rögle

Joel Grossniklaus med två mål för Malmö

Elia Pedrotti matchvinnare för Malmö

Fem förluster i rad i U20 nationell södra räckte. Hemma mot Rögle bröts den tuffa sviten för Malmö. Det blev 6–3 (0–0, 1–1, 5–2) i matchen på onsdagen.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Malmö, som nu har sju raka segrar.

Joel Grossniklaus tvåmålsskytt för Malmö

Den första perioden slutade mållös.

11.53 in i andra perioden spräckte Rögle nollan genom Oliver Dejbjerg Larsen efter förarbete från Eric Lindvall.

Efter 16.16 i andra perioden nätade Joel Grossniklaus på pass av Kalle Hemström och Elia Pedrotti och kvitterade för Malmö.

Malmö dominerade i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 6–3.

Malmös Joel Grossniklaus stod för två mål och ett assist och Elia Pedrotti gjorde ett mål och två målgivande passningar.

I tabellen innebär det här att Malmö nu ligger på sjätte plats i tabellen. Rögle är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Rögle vunnit.

I nästa omgång har Malmö Växjö borta i Växjö Ishall, fredag 5 december 19.00. Rögle spelar borta mot HV 71 lördag 10 januari 14.00.

Malmö–Rögle 6–3 (0–0, 1–1, 5–2)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Andra perioden: 0–1 (31.53) Oliver Dejbjerg Larsen (Eric Lindvall), 1–1 (36.16) Joel Grossniklaus (Kalle Hemström, Elia Pedrotti).

Tredje perioden: 2–1 (40.40) Kalle Hemström (Filip Henriksson, Elia Pedrotti), 2–2 (46.36) Melker Sigurd (Eric Lindvall), 2–3 (50.32) Milo Fortkord (Valter Engström), 3–3 (53.22) Carl Bognäs (Joel Grossniklaus, Oliver Rosvall), 4–3 (56.31) Elia Pedrotti (Justus Ehrnström), 5–3 (58.34) Joel Grossniklaus (Jonathan Davidsson, Theo Bengtsson), 6–3 (59.42) Theo Bengtsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-2-2

Rögle: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Växjö Lakers HC, borta, 5 december

Rögle: HV 71, borta, 10 januari