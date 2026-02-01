Efter förlustraden: Seger igen för Malmö – 3–2 mot Linköping HC U18

Malmö vann med 3–2 mot Linköping HC U18

Anton Liljenfors matchvinnare för Malmö

Tredje raka förlusten för Linköping HC U18

Fyra förluster i rad i U18 Nationell södra herr hade laget inför matchen. Hemma mot Linköping HC U18 bröts den tuffa sviten för Malmö. Det blev 3–2 (1–1, 1–1, 1–0) i matchen på söndagen.

Malmö hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Linköping HC U18.

Huddinge IK nästa för Malmö

Linköping HC U18 tog ledningen efter 7.40 genom Ture Holmér framspelad av Benjamin Jismyr och Lucas Toumeh. Malmö kvitterade till 1–1 efter 13.56 när Alexandre Monarque hittade rätt på passning från William Lind och Matteo Filippini.

Malmö gjorde också 2–1 efter 7.33 i andra perioden när Viktor Lennström fick träff på pass av Oskar Kramer och Alexandre Monarque. Linköping HC U18:s Oliver Ericsson gjorde 2–2 efter 14.40 framspelad av Benjamin Jismyr och Lucas Toumeh.

Anton Liljenfors gav Malmö ledningen tidigt i tredje perioden med assist av Frank Modig och Jack Silvander Jarevik. 3–2-målet blev matchens sista.

Det här var fjärde mötet mellan Malmö och Linköping HC U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Linköping HC vunnit.

Lördag 14 februari 15.30 spelar Malmö hemma mot Huddinge IK. Linköping HC U18 möter HV 71 borta i Husqvarna Garden torsdag 12 februari 19.00.

Malmö–Linköping HC U18 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (7.40) Ture Holmér (Benjamin Jismyr, Lucas Toumeh), 1–1 (13.56) Alexandre Monarque (William Lind, Matteo Filippini).

Andra perioden: 2–1 (27.33) Viktor Lennström (Oskar Kramer, Alexandre Monarque), 2–2 (34.40) Oliver Ericsson (Benjamin Jismyr, Lucas Toumeh).

Tredje perioden: 3–2 (43.33) Anton Liljenfors (Frank Modig, Jack Silvander Jarevik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-3-1

Linköping HC U18: 2-1-2

Nästa match:

Malmö: Huddinge IK, hemma, 14 februari 15.30

Linköping HC U18: HV 71, borta, 12 februari 19.00