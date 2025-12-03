Efter förlustraden: Seger igen för Detroit – 5–4 mot Boston

Detroit vann med 5–4 mot Boston

Lucas Raymond avgjorde för Detroit

Tre raka mål för Detroit

Inför matchen var facit fyra raka förluster i NHL. Hemma mot Boston bröts den tuffa sviten för Detroit. Det blev 5–4 (2–0, 2–2, 1–2) i matchen på onsdagen.

Columbus nästa för Detroit

James Van Riemsdyk gav Detroit ledningen efter sju minuters spel på pass av Albert Johansson och Moritz Seider.

Laget gjorde också 2–0 efter 13.53 när Moritz Seider hittade rätt efter pass från Patrick Kane och Alex DeBrincat.

Efter 1.34 i andra perioden ökade Detroit på till 3–0 genom Alex DeBrincat.

Boston reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Jonathan Aspirot och Alex Steeves i andra perioden.

Detroit utökade ledningen genom Ben Chiarot efter 16.19.

Detroit ökade ledningen till 5–2 genom Lucas Raymond efter 3.58 i tredje perioden.

Marat Chusnutdinov och Alex Steeves reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Boston.

Bostons Hampus Lindholm hade tre assists. Moritz Seider gjorde ett mål och totalt tre poäng för Detroit.

Detroit har en seger och fyra förluster och 16–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boston har två vinster och tre förluster och 13–17 i målskillnad. Det här var Detroits sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bostons sjätte uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Boston Bruins med 3–2 efter straffar.

I nästa match, fredag 5 december möter Detroit Columbus borta i Nationwide Arena 01.30 medan Boston spelar hemma mot St Louis 01.00.

Detroit–Boston 5–4 (2–0, 2–2, 1–2)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: (Albert Johansson, Moritz Seider), 2–0 (13.53) Moritz Seider (Patrick Kane, Alex DeBrincat).

Andra perioden: 3–0 (21.34) Alex DeBrincat, 3–1 (31.09) Jonathan Aspirot (Nikita Zadorov), 3–2 (35.38) Alex Steeves (Hampus Lindholm), 4–2 (36.19) Ben Chiarot (Dylan Larkin, Lucas Raymond).

Tredje perioden: 5–2 (43.58) Lucas Raymond (Moritz Seider, Patrick Kane), (Hampus Lindholm, Morgan Geekie), 5–4 (59.48) Alex Steeves (Pavel Zacha, Hampus Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-1-3

Boston: 2-0-3

Nästa match:

Detroit: Columbus Blue Jackets, borta, 5 december

Boston: St Louis Blues, hemma, 5 december