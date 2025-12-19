Efter fem raka segrar tog vinstsviten slut för Mjölby

Seger för Huddinge med 4–1 mot Mjölby

Alexander Jarl Åhlin matchvinnare för Huddinge

Seger nummer 5 för Huddinge

Matchen mellan hemmalaget Huddinge och gästande Mjölby slutade 4–1 (0–0, 3–0, 1–1). Det var första förlusten sedan den 23 november för Mjölby. Därmed tog Mjölbys svit med fem raka segrar i hockeyettan södra slut på fredagen.

Järfälla nästa för Huddinge

Den första perioden slutade mållös.

Huddinge stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

10.07 in i tredje perioden fick Edvin Lundqvist utdelning framspelad av William Strand och Adam Lundqvist och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Mjölby.

Huddinge punkterade matchen med ett 4–1-mål med 57 sekunder kvar att spela genom Daniel Liiv på passning från Carl Wassenius.

För Huddinge gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Mjölby är på sjätte plats. Noteras kan att Huddinge sedan den 22 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 februari i ProTrain Arena.

Söndag 28 december 16.00 möter Huddinge Järfälla borta i Järfälla Ishall medan Mjölby spelar borta mot Vita Hästen.

Huddinge–Mjölby 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Andra perioden: 1–0 (26.00) Johan Franzén (Lukas Dahlbeck, Tobias Ahlén), 2–0 (26.43) Alexander Jarl Åhlin (Elias Jankler, Daniel Ohlsson), 3–0 (36.24) Charlie Kronnäs (Alexander Jarl Åhlin, Björn Jonasson).

Tredje perioden: 3–1 (50.07) Edvin Lundqvist (William Strand, Adam Lundqvist), 4–1 (59.03) Daniel Liiv (Carl Wassenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 2-0-3

Mjölby: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: Järfälla HC, borta, 28 december 16.00

Mjölby: HC Vita Hästen, borta, 28 december 16.00