Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Trångsund
- Trångsund-seger med 3–2 mot Segeltorp
- Andra förlusten i följd för Segeltorp
- Andra segern för Trångsund
Matchen mellan Trångsund och Segeltorp i Stortorpshallen slutade 3–2. Ett skönt trendbrott för Trångsund. Laget hade före onsdagens hemmamatch fem förluster i rad i U20 allettan östra.
Inför matchen hade Trångsund sex raka förluster mot just Segeltorp.
Enköping nästa för Trångsund
Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Trångsund med 10–16 och Segeltorp med 7–29 i målskillnad.
Resultatet innebär att Trångsund ligger kvar på nionde plats och Segeltorp sist, på tionde plats i tabellen.
När lagen senast möttes vann Segeltorp med 6–3.
I nästa match, lördag 7 februari möter Trångsund Enköping hemma i Stortorpshallen 17.30 medan Segeltorp spelar hemma mot Tumba 17.00.
