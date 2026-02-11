Njurunda bröt tuffa sviten med 3–2 mot Kovland

Njurunda-seger med 3–2 mot Kovland

Alexander Berg avgjorde för Njurunda

Femte segern för Njurunda

Det blev fem raka nederlag i U20 region norr fortsättning herr för Njurunda. Men på onsdagen hemma mot Kovland kom trendbrottet. Matchen i Modin & Zetterberg Hallen slutade 3–2 (0–1, 1–0, 2–1).

– Alltid roligt med seger i ett derby. Även om matchen saknade karaktären för ett derby. Få spelare i båda lagen och tempot var något lägre än normalt. Stark insats av Deniz Apak i buren. Två matcher kvar på säsongen och nu går vi för sex poäng i helgen, kommenterade Njurundas tränare Simon Hedefalk.

Kovlands tränare Villiam Callmyr tyckte så här om matchen:

– Tyvärr bjuder vi på säsongens sämsta insats när det gäller som mest. Vi hade playoffchans i våra egna händer inför, nu måste vi förlita oss på andra.

När Njurunda och Kovland senast gjorde upp var Kovland klart bättre och vann med hela 11–2. Nu kom alltså revanschen för Njurunda.

Brooklyn nästa för Njurunda

Axel Johannesson gav Kovland ledningen efter 20 minuters spel.

Efter 18.05 i andra perioden nätade Fred Ingeson på pass av Gustavs Burkits och Deniz Apak och kvitterade för Njurunda.

Njurunda startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av William Häggkvist och Alexander Berg. Kovland gjorde 2–3 genom Aaron Jakobsson efter 18.23 men kom aldrig närmare.

Med två omgångar kvar är Njurunda på sjunde plats i tabellen medan Kovland är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Lördag 14 februari möter Njurunda Brooklyn borta 16.30 och Kovland möter Piteå borta 19.30.

Njurunda–Kovland 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (20.00) Axel Johannesson.

Andra perioden: 1–1 (38.05) Fred Ingeson (Gustavs Burkits, Deniz Apak).

Tredje perioden: 2–1 (40.33) William Häggkvist (Reinis Mednis, Oscar Svedlund), 3–1 (57.32) Alexander Berg (Reinis Mednis), 3–2 (58.23) Aaron Jakobsson (Edwin Södergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 1-1-3

Kovland: 4-0-1

Nästa match:

Njurunda: Brooklyn Tigers HF, borta, 14 februari 16.30

Kovland: Piteå HC, borta, 14 februari 19.30