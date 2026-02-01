Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för KRIF Hockey J18
- KRIF Hockey J18 vann med 4–1 mot IF Lejonet U18
- Valle Abramsson tvåmålsskytt för KRIF Hockey J18
- Fjärde raka förlusten för IF Lejonet U18
Matchen mellan KRIF Hockey J18 och IF Lejonet U18 i Soft Center Arena slutade 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). Ett skönt trendbrott för KRIF Hockey J18. Laget hade före söndagens hemmamatch fem förluster i rad i U18 division 1 syd C vår.
KRIF Hockey J18:s Valle Abramsson tvåmålsskytt
Melker Petersson gjorde 1–0 till KRIF Hockey J18 efter 9.27 efter förarbete från Vidar Laismark och Oliver Viding.
Efter 9.10 i andra perioden nätade Valle Abramsson och gjorde 2–0. Vidar Laismark gjorde dessutom 3–0 efter 9.26 framspelad av Melker Petersson.
6.40 in i tredje perioden slog Valle Abramsson till på nytt och ökade ledningen. 11.48 in i perioden fick Melker Lavin utdelning på pass av Valter Vesa och reducerade. Men mer än så orkade IF Lejonet U18 inte med.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Landskrona Ishall.
Nästa motstånd för KRIF Hockey J18 är Halmstad J18. Lagen möts söndag 8 februari 14.00 i Soft Center Arena.
KRIF Hockey J18–IF Lejonet U18 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)
U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena
Första perioden: 1–0 (9.27) Melker Petersson (Vidar Laismark, Oliver Viding).
Andra perioden: 2–0 (29.10) Valle Abramsson, 3–0 (29.26) Vidar Laismark (Melker Petersson).
Tredje perioden: 4–0 (46.40) Valle Abramsson, 4–1 (51.48) Melker Lavin (Valter Vesa).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
KRIF Hockey J18: 1-1-3
IF Lejonet U18: 1-0-4
Nästa match:
KRIF Hockey J18: Halmstad Hammers HC, hemma, 8 februari 14.00
Den här artikeln handlar om: