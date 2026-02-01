Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för KRIF Hockey J18

KRIF Hockey J18 vann med 4–1 mot IF Lejonet U18

Valle Abramsson tvåmålsskytt för KRIF Hockey J18

Fjärde raka förlusten för IF Lejonet U18

Matchen mellan KRIF Hockey J18 och IF Lejonet U18 i Soft Center Arena slutade 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). Ett skönt trendbrott för KRIF Hockey J18. Laget hade före söndagens hemmamatch fem förluster i rad i U18 division 1 syd C vår.

KRIF Hockey J18:s Valle Abramsson tvåmålsskytt

Melker Petersson gjorde 1–0 till KRIF Hockey J18 efter 9.27 efter förarbete från Vidar Laismark och Oliver Viding.

Efter 9.10 i andra perioden nätade Valle Abramsson och gjorde 2–0. Vidar Laismark gjorde dessutom 3–0 efter 9.26 framspelad av Melker Petersson.

6.40 in i tredje perioden slog Valle Abramsson till på nytt och ökade ledningen. 11.48 in i perioden fick Melker Lavin utdelning på pass av Valter Vesa och reducerade. Men mer än så orkade IF Lejonet U18 inte med.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Landskrona Ishall.

Nästa motstånd för KRIF Hockey J18 är Halmstad J18. Lagen möts söndag 8 februari 14.00 i Soft Center Arena.

KRIF Hockey J18–IF Lejonet U18 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (9.27) Melker Petersson (Vidar Laismark, Oliver Viding).

Andra perioden: 2–0 (29.10) Valle Abramsson, 3–0 (29.26) Vidar Laismark (Melker Petersson).

Tredje perioden: 4–0 (46.40) Valle Abramsson, 4–1 (51.48) Melker Lavin (Valter Vesa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 1-1-3

IF Lejonet U18: 1-0-4

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Halmstad Hammers HC, hemma, 8 februari 14.00