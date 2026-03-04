Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Clemensnäs U18

Seger för Clemensnäs U18 med 7–3 mot Umeå Hockeyklubb U18

Clemensnäs U18:s Noel Lindgren tvåmålsskytt

Knut Westermark matchvinnare för Clemensnäs U18

Matchen mellan Umeå Hockeyklubb U18 och Clemensnäs U18 i Nolia Ishall slutade 3–7 (1–1, 1–0, 1–6). Ett skönt trendbrott för Clemensnäs U18. Laget hade före onsdagens bortamatch fem förluster i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Olle Lidman gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter 14.10 med assist av Vincent Reichler och Lukas Pålsson Enmark. 1–1 kom efter 16.26 genom Noel Lindgren framspelad av Theo Holmström.

Efter 10.45 i andra perioden slog Vincent Reichler till framspelad av Elias Wallgren och gav Umeå Hockeyklubb U18 ledningen.

Clemensnäs U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.57 genom Rasmus Grundberg och gick upp till 2–5 innan Umeå Hockeyklubb U18 svarade.

Till slut blev det 3–7 till Clemensnäs U18.

Clemensnäs U18:s Noel Lindgren stod för fyra poäng, varav två mål och Filip Grundström gjorde ett mål och två assist.

Med två omgångar kvar är Umeå Hockeyklubb U18 på sjunde plats i tabellen medan Clemensnäs U18 är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Clemensnäs med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 mars. Då möter Umeå Hockeyklubb U18 Piteå Hockey U18 i LF Arena 13.00. Clemensnäs U18 tar sig an Ö-vik Hockey U18 hemma 16.00.

Umeå Hockeyklubb U18–Clemensnäs U18 3–7 (1–1, 1–0, 1–6)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Nolia Ishall

Första perioden: 1–0 (14.10) Olle Lidman (Vincent Reichler, Lukas Pålsson Enmark), 1–1 (16.26) Noel Lindgren (Theo Holmström).

Andra perioden: 2–1 (30.45) Vincent Reichler (Elias Wallgren).

Tredje perioden: 2–2 (40.57) Rasmus Grundberg (Max Rönnberg, Filip Grundström), 2–3 (46.09) Filip Grundström (Noel Lindgren), 2–4 (46.47) Knut Westermark (Oskar Öhrvall, Simon Skog), 2–5 (49.05) Laurynas Stirna (Simon Skog, Ludvig Moberg), 3–5 (49.20) Arvid Wiggh (Emil Blomqvist), 3–6 (56.02) Noel Lindgren, 3–7 (59.04) Casper Wahlberg (Filip Grundström, Noel Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

Clemensnäs U18: 1-1-3

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Piteå HC, borta, 7 mars 13.00

Clemensnäs U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 7 mars 16.00