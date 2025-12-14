Efter elva förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Nyköping

Nyköping vann med 4–2 mot Grums

Hugo Pettersson avgjorde för Nyköping

Tranås nästa motståndare för Nyköping

Matchen mellan Nyköping och Grums i Stora Hallen slutade 4–2 (1–0, 1–0, 2–2). Ett skönt trendbrott för Nyköping. Laget hade före söndagens hemmamatch elva förluster i rad i hockeyettan södra.

– Äntligen får vi utdelning för det arbete vi lägger ner, väldigt glad för grabbarna skull att de får belöning för allt jobb. Tycker vi kontrollerar matchen från start till mål, vinner välförtjänt, kommenterade Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

Nyköping–Grums – mål för mål

Nyköping började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 14 sekunder slog Jonathan Andersson till framspelad av Hugo Pettersson och Filip Gunnarsson.

Efter 8.14 i andra perioden slog Wille Laine till framspelad av Benjamin Dahlén och Mikael Taylan och gjorde 2–0.

Grums reducerade dock till 2–1 genom Oliver Marcelius tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 11.48 gjorde Nyköping 3–1 genom Hugo Pettersson och tog ett rejält grepp om matchen.

Grums gjorde 3–2 genom Joel Nyman efter 13.22 av perioden.

Nyköping kunde dock avgöra till 4–2 med en sekund kvar av matchen genom Ivan Kolsmyr.

När lagen senast möttes vann Grums IK Hockey med 4–2.

I nästa match möter Nyköping Tranås hemma på onsdag 17 december 19.00. Grums möter Mariestad söndag 28 december 16.00 borta.

Nyköping–Grums 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (0.14) Jonathan Andersson (Hugo Pettersson, Filip Gunnarsson).

Andra perioden: 2–0 (28.14) Wille Laine (Benjamin Dahlén, Mikael Taylan).

Tredje perioden: 2–1 (40.27) Oliver Marcelius (Joel Nyman, David Göransson), 3–1 (51.48) Hugo Pettersson (Jonathan Andersson, William Hildebertszon), 3–2 (53.22) Joel Nyman (Oliver Marcelius, Sebastian Lövgren), 4–2 (59.59) Ivan Kolsmyr (Mikael Taylan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 1-0-4

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: Tranås AIF, hemma, 17 december 19.00

Grums: Mariestad BoIS HC, borta, 28 december 16.00