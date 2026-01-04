Efter åtta förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Falu IF

Falu IF-seger med 3–2 mot Wings Arlanda

Liam Almlund Ek matchvinnare för Falu IF

Tredje raka förlusten för Wings Arlanda

Matchen mellan Falu IF och Wings Arlanda i Lugnets Ishall slutade 3–2 (1–1, 2–1, 0–0). Ett skönt trendbrott för Falu IF. Laget hade före söndagens hemmamatch åtta förluster i rad i hockeyettan norra.

– En viktig match för båda lagarna kändes väl som det var lite mycket ångest och stresspåslag i båda lagarna. En match där vi var spelförande i nästan hela 60 minuter men där oförmåga att göra mål hade kunna stått dyrt, tyckte Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Vallentuna nästa för Falu IF

Didrik Lif gav gästande Wings Arlanda ledningen efter 7.48 efter förarbete av Viktor Greveback.

Falu IF kvitterade till 1–1 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Oscar Haglund hittade rätt efter förarbete från Filip Hedberg och Albin Pousette.

Falu IF gjorde 2–1 genom Albin Pousette efter 4.48 i andra perioden.

Wings Arlanda kvitterade till 2–2 genom Carl Aronsson med 3.20 kvar att spela av perioden.

Falu IF gjorde dock 3–2 genom Liam Almlund Ek efter 17.45 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev mållös och Falu IF höll i sin 3–2-ledning och vann.

Oscar Haglund och Albin Pousette gjorde ett mål och två assist var för Falu IF.

Onsdag 7 januari 19.00 möter Falu IF Vallentuna borta i Vallentuna Ishall medan Wings Arlanda spelar borta mot Enköping.

Falu IF–Wings Arlanda 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (7.48) Didrik Lif (Viktor Greveback), 1–1 (19.59) Oscar Haglund (Filip Hedberg, Albin Pousette).

Andra perioden: 2–1 (24.48) Albin Pousette (Oscar Haglund, Liam Almlund Ek), 2–2 (36.40) Carl Aronsson (Oscar Sarhus), 3–2 (37.45) Liam Almlund Ek (Oscar Haglund, Albin Pousette).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 1-2-2

Wings Arlanda: 1-1-3

Nästa match:

Falu IF: Vallentuna Hockey, borta, 7 januari 19.00

Wings Arlanda: Enköpings SK HK, borta, 7 januari 19.00