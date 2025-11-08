Edvin Granberg fixade segern för Falu J20 i matchen mot Lindlöven

Falu J20 vann med 6–3 mot Lindlöven

Edvin Granberg gjorde tre mål för Falu J20

Fjärde raka segern för Falu J20

Det blev ett hattrick för Falu J20:s Edvin Granberg i matchen mot Lindlöven i U20 division 1 västra A herr. Falu J20 vann på bortaplan med 6–3 (1–0, 2–1, 3–2).

Därmed har Falu J20 vunnit fyra matcher i rad i U20 division 1 västra A herr.

Edvin Granberg med tre mål för Falu J20

Falu J20 tog ledningen efter 19.08 genom Edvin Granberg på pass av Neo Andersson och Hugo Liljeqvist. Falu J20 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Lucas Jarestrand och Gustav Larsson.

Lindlöven reducerade dock till 1–3 genom Wilmer Axnér efter 14.35 av perioden. Falu J20 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.32 genom Edvin Granberg och gick upp till 1–5 innan Lindlöven kom tillbaka och reducerade till 3–5.

Innan matchen var över hade Falu J20 gjort 3–6.

Edvin Granberg gjorde tre mål för Falu J20 och spelade fram till ett mål, Lucas Jarestrand stod för tre poäng, varav ett mål och Neo Andersson hade tre assists.

Lindlöven vann senast lagen möttes med 3–2 i Lugnets Ishall.

Lagen möts på nytt i Lugnets Ishall den 31 januari.

Falu J20 möter Häradsbygden hemma onsdag 12 november 19.00.

Lindlöven–Falu J20 3–6 (0–1, 1–2, 2–3)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (19.08) Edvin Granberg (Neo Andersson, Hugo Liljeqvist).

Andra perioden: 0–2 (28.52) Lucas Jarestrand (Neo Andersson, Elias Isaksson), 0–3 (31.27) Gustav Larsson (Sebastian Lindblom, Lucas Jarestrand), 1–3 (34.35) Wilmer Axnér (Lukas Ytter, Noah Lagerman).

Tredje perioden: 1–4 (43.32) Edvin Granberg (Neo Andersson), 1–5 (44.00) Samuel Håland (Edvin Granberg, Gustav Larsson), 2–5 (46.24) Lukas Ytter, 3–5 (51.05) Noah Fromell (Simon Carlefalk), 3–6 (58.48) Edvin Granberg (Lucas Jarestrand).

Nästa match:

Lindlöven: Avesta BK, borta, 15 november

Falu J20: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 12 november