4–3 mot San Jose – nu är Edmonton etta i Pacific division

Edmonton-seger med 4–3 efter förlängning

Zach Hyman avgjorde för Edmonton

Tredje raka segern för Edmonton

Edmonton och gästande San Jose möttes i NHL på fredagen. Det slutade med seger för Edmonton vars segersiffror skrevs till 4–3 (0–3, 0–0, 3–0, 1–0) efter förlängning. I och med detta klättrade Edmonton upp till topp i Pacific division, på samma poäng som Vegas på andra plats. Vegas har dock två matcher mindre spelade. San Jose ligger på femte plats i Pacific division.

Zach Hyman stod för Edmontons avgörande mål 1.06 in i förlängningen.

Det var Edmontons sjunde raka seger mot San Jose.

Minnesota nästa för Edmonton

San Jose stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Andra perioden blev mållös.

Edmonton reducerade och kvitterade till 3–3 med 59 sekunder kvar att spela.

Stor matchhjälte för Edmonton 1.06 in i förlängningen blev Zach Hyman med det avgörande 4–3-målet.

Evan Bouchard och Leon Draisaitl gjorde ett mål och två assist var för Edmonton.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Edmonton med 20–20 och San Jose med 16–12 i målskillnad.

Nästa motstånd för Edmonton är Minnesota. Lagen möts söndag 1 februari 04.00 i Rogers Place. San Jose tar sig an Calgary borta lördag 31 januari 22.00.

Edmonton–San Jose 4–3 (0–3, 0–0, 3–0, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (0.26) Collin Graf (Will Smith, Macklin Celebrini), 0–2 (1.35) Adam Gaudette (William Eklund), 0–3 (11.40) Michael Misa (Timothy Liljegren, Sam Dickinson).

Tredje perioden: 1–3 (41.34) Leon Draisaitl (Evan Bouchard, Kasperi Kapanen), 2–3 (56.55) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins), 3–3 (59.01) Evan Bouchard (Leon Draisaitl, Mattias Ekholm).

Förlängning: 4–3 (61.06) Zach Hyman (Connor McDavid, Evan Bouchard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

San Jose: 3-1-1

Nästa match:

Edmonton: Minnesota Wild, hemma, 1 februari 04.00

San Jose: Calgary Flames, borta, 31 januari 22.00