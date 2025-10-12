Edmonton tog hemmaseger mot Vancouver

Edmonton vann med 3–1 mot Vancouver

Andrew Mangiapane matchvinnare för Edmonton

Edmonton nu tredje, Vancouver på fjärde plats

Edmonton vann matchen hemma mot Vancouver i NHL på söndagen. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Det var första segern för Edmonton, efter 3–4-förlust mot Calgary i premiären.

NY Rangers nästa för Edmonton

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 12.21 in i andra perioden som Edmonton tog ledningen genom Noah Philp framspelad av Kasperi Kapanen och Vasily Podkolzin.

Efter 19.09 i andra perioden slog Andrew Mangiapane till och gjorde 2–0.

Vancouver reducerade dock till 2–1 genom Brock Boeser tidigt i tredje perioden av perioden.

Edmonton kunde dock avgöra till 3–1 med 1.13 kvar av matchen genom Leon Draisaitl.

Edmonton tar sig an NY Rangers i nästa match borta onsdag 15 oktober 01.00. Vancouver möter St Louis hemma tisdag 14 oktober 01.30.

Edmonton–Vancouver 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

NHL, Rogers Place

Andra perioden: 1–0 (32.21) Noah Philp (Kasperi Kapanen, Vasily Podkolzin), 2–0 (39.09) Andrew Mangiapane.

Tredje perioden: 2–1 (40.47) Brock Boeser (Quinn Hughes, Jake Debrusk), 3–1 (58.47) Leon Draisaitl (Darnell Nurse, Connor McDavid).

Nästa match:

Edmonton: New York Rangers, borta, 15 oktober

Vancouver: St Louis Blues, hemma, 14 oktober